美眾院委員會通過撤香港經貿辦特權法案　港府強烈譴責

美國眾議院外交事務委員會周三（29日）一致通過《香港經濟貿易辦事處（HKETO）認證法案》（Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act），要求總統拜登若確認香港不再享有高度自治，應取消對香港駐美經貿辦目前享有的特權和豁免。議案將提交眾議院全體會議審議。港府表示強烈譴責，批評有關法案是因個別政治利益而破壞貿易關係的圖謀，嚴正促請美方不再違反國際關係的基本準則，立即停止對香港的政治抹黑攻擊和干涉香港事務。
眾議員史密斯（Chris Smith）在審議會議上表示：「香港《基本法》賦予香港人民的權利是驚人的，港人曾在很大程度上享有這些權利。但是現在，習近平和港府違反國際法，肆無忌憚地廢棄有約束力的《中英聯合聲明》，明目張膽地壓迫政治犯。
眾議員康諾利（Gerry Connolly）表示：「香港曾是地球上最充滿活力、令人興奮、成功的地方之一。它融合了不同的文化，促進了創業精神，成為整個亞洲的創業樞紐，並且是一個美麗的地方。但中國共產黨壓制了這一切，抑制了它，讓時光倒流」，並指「香港是「一國兩制」失敗的例證」
港府：美方一意孤行 最終會損害美國及企業利益
港府批評，有關做法完全漠視香港在「一國兩制」下的地位，惡意污衊實施《港區國安法》的正當和合法目的，詆毀港府依法保障人權和法治的事實，粗暴干預香港事務，又指法案違反事實，以政治目的抹黑，並攻擊香港駐美經貿辦推動港美之間互惠互利的經貿關係及文化交流的工作，以誤導手法誘使取消有關經貿辦的特權豁免待遇，甚至關閉經貿辦。港府警告，美國在港享有重大的經濟利益，若美方一意孤行，最終會損害美國及企業的利益。
港府強調，堅定維護香港市民的權利與自由，香港並擁有穩健和高透明度的法律制度，當局會繼續堅定不移全面準確實施《港區國安法》，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。香港在美國設立的三個經貿辦，會繼續無畏無懼和不偏不倚地推廣香港的獨特優勢、說好香港故事，並在必要時駁斥不實報道和澄清誤解，希望可在互惠互利的原則下，推動港美經貿關係發展和不同方面的合作。