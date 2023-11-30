美眾院委員會通過撤香港經貿辦特權法案　港府強烈譴責

美國眾議院外交事務委員會周三（29日）一致通過《香港經濟貿易辦事處（HKETO）認證法案》（Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act），要求總統拜登若確認香港不再享有高度自治，應取消對香港駐美經貿辦目前享有的特權和豁免。議案將提交眾議院全體會議審議。港府表示強烈譴責，批評有關法案是因個別政治利益而破壞貿易關係的圖謀，嚴正促請美方不再違反國際關係的基本準則，立即停止對香港的政治抹黑攻擊和干涉香港事務。

眾議員史密斯（Chris Smith）在審議會議上表示：「香港《基本法》賦予香港人民的權利是驚人的，港人曾在很大程度上享有這些權利。但是現在，習近平和港府違反國際法，肆無忌憚地廢棄有約束力的《中英聯合聲明》，明目張膽地壓迫政治犯。