美禁香港進口產品標示「香港製造」 世貿裁定違反世貿規則

世貿裁定美國禁止香港進口產品標示「香港製造」違反世貿規則，但美方表示無意撤回有關規定。特區政府則歡迎世貿的裁決，就美方表明無意撤回決定，已去信要求美國尊重裁決；並指將因應美國會否上訴採取適當措施。

美國貿易代表處無意撤回有關規定

相關的專家組提交裁決報告，明確裁定美國實施規定，不符合原產地標記最惠國待遇要求，亦全面否定美方引用有關安全例外條款的聲稱，建議美方糾正規定，指美方措施令香港產品無法以原產地為標記，打入美國市場，削弱香港產品競爭力。美國貿易代表處發表聲明，強烈反對裁決，表明無意撤回有關規定。

特區政府發聲明歡迎世貿裁決，指美國把貿易武器化，妄圖藉此干預香港內部事務，圖謀低劣、別有用心，不會得逞，國際社會亦不接受。財政司長陳茂波昨表示，本港經濟以服務業為主，美方規定對本港影響不大。「但我們覺得原則上美方不應如此做，所以我們向世貿提出，要就此作出裁決。」

商經局長丘應樺亦指，本港對美國的出口只佔總出口量0.1%，即大約總值74億元，所以美國的禁令對香港經濟層面的實質影響有限，但會為消費者及廠商帶來不便。消費者對「香港製造」還是「中國製造」或有困惑，而廠商在輸往不同地點時要小心區分「香港製造」或「中國製造」。

