美禁香港進口產品標示「香港製造」 世貿裁定違反世貿規則

世貿裁定美國禁止香港進口產品標示「香港製造」違反世貿規則，但美方表示無意撤回有關規定。特區政府則歡迎世貿的裁決，就美方表明無意撤回決定，已去信要求美國尊重裁決；並指將因應美國會否上訴採取適當措施。
美國貿易代表處無意撤回有關規定
相關的專家組提交裁決報告，明確裁定美國實施規定，不符合原產地標記最惠國待遇要求，亦全面否定美方引用有關安全例外條款的聲稱，建議美方糾正規定，指美方措施令香港產品無法以原產地為標記，打入美國市場，削弱香港產品競爭力。美國貿易代表處發表聲明，強烈反對裁決，表明無意撤回有關規定。
特區政府發聲明歡迎世貿裁決，指美國把貿易武器化，妄圖藉此干預香港內部事務，圖謀低劣、別有用心，不會得逞，國際社會亦不接受。財政司長陳茂波昨表示，本港經濟以服務業為主，美方規定對本港影響不大。「但我們覺得原則上美方不應如此做，所以我們向世貿提出，要就此作出裁決。」
商經局長丘應樺亦指，本港對美國的出口只佔總出口量0.1%，即大約總值74億元，所以美國的禁令對香港經濟層面的實質影響有限，但會為消費者及廠商帶來不便。消費者對「香港製造」還是「中國製造」或有困惑，而廠商在輸往不同地點時要小心區分「香港製造」或「中國製造」。
丘應樺︰美方將經貿問題政治化
他又稱，有關裁決清楚顯示美方無視國際貿易規則，企圖單方面實施帶歧視性及不公的規定，無理打壓香港產品和企業，將經貿問題政治化；當局已去信美國貿易代表，敦促美方尊重專家組的裁決和建議。根據世貿規定，美方可在裁決60日內上訴，政府會密切留意情況作出應對，又會與業界保持溝通。
在北京，外交部和商務部都表示，歡迎世貿相關裁決，希望美方尊重裁決，採取實際行動糾正錯誤做法，維護以規則為基礎的多邊貿易體制和正常貿易秩序。
美國自2020年11月10日起要求所有由香港出口往美國的產品的來源地標記不能再標示為「香港」，而必須標示為「中國」。特區政府隨即通過雙邊和多邊渠道據理力爭。世貿爭端解決機構於2021年2月22日的會議上同意中國香港的請求，成立專家組審理有關爭端。世界貿易組織爭端機構專家組周三裁定，美方違反世貿規則。但美國貿易代表處早前發聲明，表示無意撤銷對香港產品來源地標籤規定，認為世貿無權批評美方政策，不會將關乎國家安全的事交由世貿決定。