港區國安法｜英美報告指香港民主空間受壓　港府：指控不實和荒謬

英國及美國分別發表「香港半年報告」及「香港政策法報告」，指香港民主持續遭瓦解，港人的權利及自由持續受侵蝕，港府則發聲明反對有關言論。

美報告指 香港與中國城市差距縮小

美國報告指，中國持續瓦解香港的民主制度，香港民主空間受壓，公民社會瓦解以及敢言傳媒遭到打壓，當中兩大獨立媒體《蘋果日報》及《眾新聞》因《港區國安法》下的寒蟬效應而被迫關閉，將批評中央與地方政府的和平政治言論，定為刑事罪行，又利用《港區國安法》，在未經審訊的情況下，拘留民主派人士，拒絕讓他們保釋，無視《基本法》和《中英聯合聲明》所保障的各項自由。報告又指北京對香港選舉制度進行徹底改革，阻止未經北京批准的政治團體參與，對香港司法機構施加前所未有的壓力，隨著中國收緊統治與持續壓制，香港與中國城市間的差距也在縮小。

英報告指中國 重新定義「一國兩制」框架

英國報告指，中國及香港當局繼續有系統地侵蝕《中英聯合聲明》承諾給予港人的權利及自由，包括重新定義「一國兩制」框架，犧牲香港的自治和港人生活方式，未能履行50年不變的承諾，實施不足兩年的《港區國安法》壓制反對派，以及將異見人士定罪，在香港行政立法機關、民間社會及傳媒的另類聲音幾乎全部消失，指《港區國安法》摧毀香港的公民社會，個人及團體害怕被捕及監禁，被迫解散或自我審查，工會、學生團體及非政府組織都受到影響。

港府 敦促外國停止借香港干預國家內政

特區政府發聲明指，堅決反對外國通過各種報告對香港作出不實和荒謬的指控，稱自從《港區國安法》實施後，香港得以由亂轉治，而完善選舉制度後，全面落實「愛國者治港」原則，特區亦一直堅定不移維護法治和司法獨立，保障新聞和言論自由，強調香港是中國不可分離的部分，是一個在「一國兩制」下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域，香港採取甚麼制度，以及如何實現國家對香港的基本方針政策，純屬中國主權範圍內的事務，是國家內政，特區政府再次敦促外國停止借香港事務干預國家內政。