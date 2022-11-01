美荷樓生活館完成翻新 新展覽增互動元素

二級歷史建築深水埗美荷樓生活館完成翻新，全新主題展覽「歲月留情」舉行今開幕禮。位於地下的展覽廳設有十大主題展區，展現香港五、六十年代的日常生活；新展覽增設配合互動及多媒體元素，包括聲音效果、體感遊戲等，讓訪客如親臨其境。

地下展覽廳新增的十大主題展區，包括大牌檔、街市、雜貨舖、制水、戲院、中西節日、涼茶舗、遊樂場、理髮店、童年遊戲等。展示糴米、飛髮、擔水、食嗱喳麵、彈波子、跳大繩等，涵蓋日常生活、文化、娛樂等領域。

一樓的展覽廳則展示美荷樓初期的住宅單位和公共空間，展示徙置大廈的擠迫環境，如一屋兩戶、五人單位中的「閣仔」等。新增展區亦包括天台學校和家庭「手作」工業等，更邀請了本地插畫師麥震東為展館外牆創作年曆圖。

是次項目亦包括支持「賽馬會文化活動計劃@美荷樓」，安排近130多場與展館內容相關的社區外展活動，藉此提升年輕一代對社區的歸屬感和讓市民更了解香港公共房屋和社區的歷史及發展。另外，亦會舉辦為不同界別人士而設的文化教育活動。更邀請到電影《桃姐》的監製兼故事中的男主角藍本李恩霖，擔任其中一位口述歷史分享會和專題演講嘉賓，講述童年時與桃姐住在深水埗的生活日常。

歷史學家及美荷樓生活館顧問丁新豹表示，生活館是由民間策劃，以公屋的生活為素材，展示昔日深水埗區的人和事，是香港故事不可或缺的一頁。更引入現代科技亦增加展覽的吸引力。

美荷樓生活館由香港青年旅舍協會設立及管理；香港賽馬會透過其慈善信託基金支持是次翻新工程，以及一系列社區外展活動，讓市民認識更多有關美荷樓的傳奇故事。香港賽馬會副主席李家祥博士表示：「馬會一直積極為香港注入藝術文化活力，豐富生活，亦十分重視傳統文化及歷史古蹟保育和活化工作。很榮幸能支持『美荷樓生活館』的翻新工程，提升展覽館的參觀體驗和教育價值。透過導賞團和文化遊等多元化活動，讓參加者，特別是年輕一代，了解文物文化保育的重要性，增強社區凝聚力，並藉此促進跨代溝通。」

香港青年旅舍協會主席廖仲賢先生表示：「自2013年落成至今，美荷樓生活館已接待近90萬人次。在團隊努力不懈的籌劃下，新的生活館展覧除帶來生動富趣味的互動數碼體驗外，歷史文化底蘊更添豐富，寄望昔日港人的奮鬥精神，能成為今日彼此的鼓勵。」