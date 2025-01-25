美術設計員取永久身份證後即投考 電子產品銷售員聞長者遇騙自殺 加入警隊冀阻騙案發生

香港警察學院今日(25日)舉行結業會操，3名表現優秀的學員，分享投考警隊的心路歷程，以及在學院訓練的心得。學警王彩洋為薛富盃及銀笛得獎人，18年來港定居的她，早在大學期間已萌生投考警隊的念頭，卻因未成為香港永久居民而未能投考，去年她正式成為永久居民，便立刻投考警隊。另一名銀笛得獎人是李梓峰，之前從電子產品銷售的他，聽聞不少長者使用電子產品而遇上騙案，故希望加入警隊，利用自己對詐騙手法的知識，阻止騙案發生。
王彩洋在內地出生和成長，她在2018年來港定居生活，並在香港教育大學完成創意文化與藝術學士學位，隨後在中文大學修讀文化管理碩士。她憶述，大學期間警隊到校作招募講座，了解到警隊除優厚薪酬，亦有多元化的發展，礙於當時仍未成為香港永久居民，而未能加入警隊。
其後她在加入報館，任職美術設計師，閒時亦有在博物館擔任導賞員。「除了令我接觸到更多人外，也令我對公共服務工作有更大的熱情和興趣。」直至去年1月，她正式成為香港永久居民，隨即投考警察。王彩洋指，27周的訓練充滿汗水與淚水，她一度質疑自己能否完成訓練，例如最初在槍械訓練上連扳機也無法拉動。
然而，自律與自強，推動她在困難中突破自我。通過加強指力訓練，王彩洋最終在槍械訓練取得不俗的成績。由最初一度自我質疑，到最後以優異成績畢業，她認為最重要的是心態和意志。「高壓下管理好情緒，保持樂觀心態。」是她取得佳續的秘訣。
冀利用電子產品和詐騙的認識 防止騙案發生
現年32歲的李梓峰，在內地的大學畢業後，隨即回港發展，並在一間智能產品公司任職7年，曾擔任前線的銷售和後勤的培訓工作。他憶述，當年畢業後曾投考警隊，惟因經驗不足而失敗。後來他從事電子產品銷售工作，曾聽聞有獨居長者遭遇詐騙而失去畢生積蓄，最終了結生命，自此他對騙案深惡痛絕。他說，很多長者使用電子產品被騙，故希望透過加入警隊，運用自己對詐騙手法的知識，阻止騙案發生。
此外，在2019年的社會事件中，李梓峰剛好在旺角分店任職，當時目睹的景象至今仍印象深刻，「當時想企出來，但不是警察」，如今加入警隊，他直言希望以和平手法解決問題。他表示，最初入學堂，未曾想過會獲得銀笛獎，而他暗地為自己定下目標，「恆心與堅持很重要。」
前線警員轉跑道考督察
見習督察林永森，是施禮榮盾及榮譽警棍得獎人。7年前他曾投考督察惜未成功，隨後投考警員，駐守前線不同部門，包括機動部隊和衝鋒隊。他憶述，最初加入警隊，溝通技巧和處事仍有待磨練；在上司和同事的指導下，自己的團隊協作能力顯著提升。在衝鋒隊工作期間，他曾處理一宗騙案。林永森憶述，當時受害人被騙到酒店，聲稱要匯款，當時他便和隊員四周視察環境，鎖定受害人所在位置，迅速阻止受害人匯款，成功阻止騙案發生。
林永森認為，前線警員和督察的最大分別，在於後者需要學懂管理思維，不能再「一支箭般處理事情」。而在27周的訓練中，他直言願意正視自己的問題，花更多時間學習先前不熟悉的知識。他相信，自己能夠勝任督察職位，繼續為警隊作更大的貢獻。