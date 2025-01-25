美術設計員取永久身份證後即投考 電子產品銷售員聞長者遇騙自殺 加入警隊冀阻騙案發生

香港警察學院今日(25日)舉行結業會操，3名表現優秀的學員，分享投考警隊的心路歷程，以及在學院訓練的心得。學警王彩洋為薛富盃及銀笛得獎人，18年來港定居的她，早在大學期間已萌生投考警隊的念頭，卻因未成為香港永久居民而未能投考，去年她正式成為永久居民，便立刻投考警隊。另一名銀笛得獎人是李梓峰，之前從電子產品銷售的他，聽聞不少長者使用電子產品而遇上騙案，故希望加入警隊，利用自己對詐騙手法的知識，阻止騙案發生。

王彩洋在內地出生和成長，她在2018年來港定居生活，並在香港教育大學完成創意文化與藝術學士學位，隨後在中文大學修讀文化管理碩士。她憶述，大學期間警隊到校作招募講座，了解到警隊除優厚薪酬，亦有多元化的發展，礙於當時仍未成為香港永久居民，而未能加入警隊。

其後她在加入報館，任職美術設計師，閒時亦有在博物館擔任導賞員。「除了令我接觸到更多人外，也令我對公共服務工作有更大的熱情和興趣。」直至去年1月，她正式成為香港永久居民，隨即投考警察。王彩洋指，27周的訓練充滿汗水與淚水，她一度質疑自己能否完成訓練，例如最初在槍械訓練上連扳機也無法拉動。

然而，自律與自強，推動她在困難中突破自我。通過加強指力訓練，王彩洋最終在槍械訓練取得不俗的成績。由最初一度自我質疑，到最後以優異成績畢業，她認為最重要的是心態和意志。「高壓下管理好情緒，保持樂觀心態。」是她取得佳續的秘訣。