美誠月餅風波　IKEA抽水：「美」味「誠」推榴槤冰皮月餅｜網上熱話

中秋當然要食月餅應節，近日內地人氣直播主「瘋狂小楊哥」推出一款名為「美誠月餅」的月餅，更主打香港品牌為賣點，銷量衝破半億人民幣，無線電視總經理曾志偉早前更於直播間現身協助宣傳。不過「美誠月餅」最近被爆出疑似為「假香港品牌」，鬧出軒然大波，成為全城熱話。對於被指涉及虛假宣傳，生產商廣州美誠強調，「沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的」，又指「香港美誠月餅」的「基因」源自香港。
強調「真貨嚟」 馬來西亞生產
一向「抽水力強」的IKEA宜家家居小編亦出Post，稱「美味誠推」IKEA品牌的榴槤冰皮月餅，強調「真貨嚟」，未夠一日吸引逾1.3萬人讚好。
小編駁斥「邊有抽水！Sell月餅咋！」
IKEA昨日出Post稱，「老鐵們（捲脷）搶唔到美_月餅嘅！小編a.k.a小榴哥推介大家嚟IKEA瑞典美食廊搶下榴槤冰皮月餅／IKEA迷你月餅～食完口臭啲，可以體驗一個人過中秋嘅樂趣（Yeah）」，又稱「#唔夠數」、「#幫幫拖」、「#真貨嚟」、「#先到先得買完即止」。宣傳照片可見，「美味誠推榴槤冰皮月餅」的字眼，「味」及「推」均特意變小，變相突顯了「美」及「誠」字。榴槤冰皮月餅售239元，若客人怕臭，可光顧49元的IKEA迷你月餅。小編稱榴槤冰皮月餅於馬來西亞生產，迷你月餅於香港生產。
網民稱抽到水塘都乾晒 「要求小編直播帶貨」
帖文引發網民讚好，有網民稱「抽水幾快喎」，IKEA小編回應「駁斥」，「痴線⋯又屈！邊有抽水！Sell月餅咋！」，另有網民稱「真係有香港美誠月餅」，小編回應強調「講清楚⋯係IKEA正宗美味誠推榴槤冰皮月餅！」。另有人稱「呢個香港真係買到~~」、「係咪香港做先？」、「激烈要求，小編直播帶貨」、「抽到水塘都乾晒啦」、「小編要加人工啦 」、「最強小編，實至名歸！」