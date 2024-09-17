美誠月餅風波　IKEA抽水：「美」味「誠」推榴槤冰皮月餅｜網上熱話

美誠月餅風波｜一向「抽水力強」的IKEA宜家家居小編亦出Post，稱「美味誠推」IKEA品牌的榴槤冰皮月餅

中秋當然要食月餅應節，近日內地人氣直播主「瘋狂小楊哥」推出一款名為「美誠月餅」的月餅，更主打香港品牌為賣點，銷量衝破半億人民幣，無線電視總經理曾志偉早前更於直播間現身協助宣傳。不過「美誠月餅」最近被爆出疑似為「假香港品牌」，鬧出軒然大波，成為全城熱話。對於被指涉及虛假宣傳，生產商廣州美誠強調，「沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的」，又指「香港美誠月餅」的「基因」源自香港。

強調「真貨嚟」 馬來西亞生產

一向「抽水力強」的IKEA宜家家居小編亦出Post，稱「美味誠推」IKEA品牌的榴槤冰皮月餅，強調「真貨嚟」，未夠一日吸引逾1.3萬人讚好。

