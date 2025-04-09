美議員再提案倡廢除港經貿辦特權 駐港公署斥干擾正常交流

美國有國會議員再次提案，建議廢除香港駐美經貿辦的特權，是在新的立法年度再次啟動相關立法程序。外交部駐港公署回應，美國個別政客再次推動法案，詆毁香港自治和法治，叫囂取消香港駐美經貿辦事處有關待遇甚至關閉辦事處，對此強烈譴責和堅決反對。

發言人強調，香港駐美經貿辦是特區在美官方機構，對促進港美經貿文流與務實合作發揮積極作用，正常履職不容無理質疑。美國個別政客出於自身政治私利，公然詆毁抹黑香港經貿辦，不僅干擾破壞港美正常交流合作，更暴露出其看不得香港安、見不得香港好的險惡用心。發言人強調，中方敦促美國個別政客立即懸崖勒馬，立即停止干預香港事務。若美方一意孤行，必將遭到中方堅決回擊。