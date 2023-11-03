美議員提案制裁林定國蕭澤頤49人 港府強烈譴責：妄圖恫嚇維護國安人員

美國參眾兩院跨黨派議員提案，要求白宮檢視對香港官員的制裁，再把49名涉嫌違反人權的官員和法官納入制裁名單，被點名的包括律政司司長林定國、國安委秘書長區志光、警務處處長蕭澤頤，以及終審法院首席法官張舉能等多名法官和裁判官。有份提案的民主黨參議員默克利說北京和香港官員持續削弱香港自治、自由和人權，美國須發出不會容忍的強烈訊息。

《港區國安法》實施 生活及營商環境復常

特區政府就有美國議員提出所謂「法案」，妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員，表示強烈譴責。發言人強調，維護國家安全是屬於主權司法管轄區的內部事務，《港區國安法》在港實施不受到任何形式的干預，強調其落實讓廣大香港市民生活和經濟活動迅速回復正常，營商環境得以恢復，惟該等美國政客對有關實況執意置若罔聞，更公然叫囂向履職盡責的特區人員作出所謂「制裁」，拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭。

嗤之以鼻無懼威嚇 促停止干涉中國內政

特區政府稱對於所謂『制裁』嗤之以鼻，無懼任何威嚇，定當繼續堅定不移履行維護國家安全的責任，強烈敦促該等美國政客認清事實，立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

發言人重申香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹一國兩制方針的最高原則，堅定不移全面準確實施《港區國安法》，並進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保一國兩制實踐行穩致遠。