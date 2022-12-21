美迫港製產品標示「中國製造」 世貿裁定不符合世貿規則

特區政府表示，歡迎世界貿易組織爭端解決機構專家組裁定，美國針對香港產品的産地來源標記規定不符合世貿規則。

專家組已向爭端解決機構提交裁決報告，明確裁定美國對香港產品實施的產地來源標記規定不符合《關稅與貿易總協定1994》中有關原產地標記最惠國待遇的要求，以及全面否定美方援引有關安全例外條款的聲稱，並建議美方糾正其規定。

商務及經濟發展局局長丘應樺指，有關裁決再次證明，美方無視國際貿易規則，企圖單方面實施帶歧視性和不公的規定，無理打壓香港產品和企業，將經貿問題政治化。

丘應樺說：「美國強迫香港產品改變來源地標記，完全是出於政治動機，把貿易武器化，妄圖借此干預香港內部事務。美方圖謀低劣，別有用心，不會得逞，也不為國際社會接受。美方對香港產品實施的規定不但毫無理據，更嚴重違反世貿規則，完全漠視以規則為本的多邊貿易制度，亦不負責任地損害香港作為世貿成員的權益，特區政府予以強烈譴責。」

他強調，專家組在報告中已清楚反駁美方錯誤及毫無理據的觀點，明確裁定美方做法違反世貿規則。他已即時去信美國貿易代表，敦促美方尊重裁決，立即撤回其違規的措施。特區政府會繼續密切留意及跟進有關發展，並會透過不同渠道與業界保持溝通。

美國自2020年11月10日起要求所有由香港出口往美國的產品的來源地標記不能再標示為「香港」，而必須標示為「中國」。特區政府隨即通過雙邊和多邊渠道據理力爭。世貿爭端解決機構於2021年2月22日的會議上同意中國香港的請求，成立專家組審理有關爭端。