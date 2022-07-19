美都餐室再度停業 門口落閘貼貓貓通告「係咁先啦，下次再見」

擁有72年歷史、屹立油麻地廟街的美都餐室，曾成為無數電影和港劇的經典取景場地。因疫情影響，今年3月起曾休業數月，近月短暫重開。但有市民於上星期發現美都餐室再度關閘停業，在門口貼出貓貓通告，以6種不同語言向公眾告別，暫未知何時會重開。

以6種語言道別「就比佢 呌呌氣」

美都餐室於通告中寫道「人生有幾個十年，不經不覺美都餐室已經渡過咗七十二年」，又指想讓美都餐室放鬆心情，在這個時候讓它呼吸一口氣「就比佢喺呢個時候放鬆吓心情，喺呢個moment呌呌氣」、「要記住，過了今天，再有一天，仲有幾個十年」，但沒交代甚麼原因要停業，亦沒有交代何時或會否重開，「係咁先啦，下次再見，拜拜，So long farewell（英語）Adieu（法語）Ciao（意大利語）Sayonara（日語）Adios（西班牙語）有緣，我哋一定會再見……」，不少網民得悉消息後，均依依不捨地貼出美都餐室的照片向它道別。記者曾致電餐室，電話雖能接通但無人接聽。

油麻地廟街的美都餐室，餐廳樓高兩層，二樓有一整排彩色玻璃窗，餐室多年來均保持著50年代的懷舊裝潢，在現今的香港老店買少見少，因此吸引不少港人及遊客前往餐室打卡。過去不少港產電影、電視劇也曾在此取景，包括電影《九龍冰室》、《PTU》、《追龍》及電視劇《廟街． 媽． 兄弟》等等。