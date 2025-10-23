美酒佳餚巡禮一連四日中環海濱開鑼 展商：延長開放至午夜帶動人流及銷情

美酒佳餚巡禮一連四日中環海濱開鑼 (吳康琦攝)

一連四日的香港美酒佳餚巡禮今日正式開幕，活動300個展位匯聚各式美酒佳餚供遊人選購。今次活動首次延長開放時間至午夜12時， 各展商均歡迎相關安排，相信有助銷情，另有酒商指，受惠於高低烈酒稅下調，部份產品的價格有所下降。 香港美酒佳餚巡禮於10月23至26日一連四天於中環海濱活動空間舉行。除首日(23日)在晚上7時半開放外，餘下展期間開放時間為中午12時至午夜12小時。活動門票為40元，其中聚集20間參展商雲集世界頂級酒莊的「東亞銀行尊尚名酒區」須另購門票進入：但要品嘗場內美食須用每個25元的「品味證」，另設298元「品味通行證」(含門票、8張品味券及1隻酒杯)，和598元「尊貴品酒證」(含活動及「東亞銀行尊尚名酒區」門票、16張品味券及1隻尊貴酒杯)的優惠。 今年活動設約305個攤位，七成屬美酒、三成為美食，匯聚來自全球31個國家及地區酒品和美食，新增美國、意大利、捷克、比利時等多個展館。另外，香港迪士尼亦趁20週年參展，是繼2018年後，第二次參展；提供多樣園內暫未推出的美食和與迪士尼創辦人大有淵源的美酒。

林建岳：巡禮成推廣國際美食之都重要平台 旅遊發展局主席林建岳致辭指，香港自2009年與波爾多葡萄酒協會合作，推出了首屆美酒佳餚巡禮。自此，葡萄酒文化融入香港的生活方式，將全球佳釀與香港世界級的美食文化完美融合。他指，在政府及各合作夥伴的支持下，美酒佳餚巡禮已成為推廣香港作為國際美食之都的重要平台。 政務司司長陳國基亦有出席開幕禮並指，香港作為旅遊目的地是應有盡有，感謝旅發局及所有為今次盛會的成功舉辦做出貢獻的組織者和贊助商，攜手合作將香港打造成一個真正的美食、美酒聚集地，讓所有人都能參與其中。 展商：參展盼與大眾同樂 展商之一「CIAK Concept」在展會提供芝士碎牛肉、巴馬火腿芝士等多種美味的手工意大利薄餅和提拉米蘇。負責人吳先生表示，公司已參加巡禮多年，向來都希望「唔會話賺大錢，而係想與大家同樂」，但他亦相信今年人流會比住年多一成，不只因為天公造美，亦因本港旅遊與餐飲業情況有所好轉。 部分產品受惠高端烈酒稅下調 至於酒商「格魯吉亞」負責人王幗麗亦看好市道，備貨量更由去年600支酒增至800支。她指出，往年活動結束後仍會見有遊人逗留飲酒聊天，因此大會延長營業時間絕對可讓人玩得更盡興，「如果旅發局相對想做到一兩點，亦都有資助畀我哋嘅，我哋展商係絕對支持！」。她又提到，政府調低高端烈酒稅後，部份產品有所受惠，「 一杯5個token嘅，今年會平少少到4個token就可以試到」。