美酒佳餚巡禮下周三開鑼 內地展區規模倍增 展商冀推廣中國白酒

與三五知已一起品酒聊天，品嘗佳餚度過愉快晚上，誠一樂也。香港美酒佳餚巡禮將於下周三(23日)舉行，活動首次延長開放時間和展期，而中國展區規模亦大大增加，憑品味券即可品嘗各省份培製的美酒，當中不乏被米芝蓮餐廳選用的中國葡萄酒。有展商表示，中國白酒在港擁有發展潛力，認為巡禮可讓市民旅客認識中國白酒，料活動期間營業額可升五成。

由旅發局主辦的香港美酒佳餚巡禮於下周三(23日)至周日(27日)在中環海濱活動空間舉行，今屆活動首度延長至5天，並延長開放時間至晚上11時；展場設多個展區推介來自中國、法國、西班牙、日本、芬蘭、格魯吉亞、英國、澳洲等11國家的精選美酒佳餚。中國展區今年有多個亮點，規模比去年更大，攤位數目倍增至22個，共吸引到29個知名中國酒莊參與。

