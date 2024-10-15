美酒佳餚巡禮下周三開鑼 內地展區規模倍增 展商冀推廣中國白酒

與三五知已一起品酒聊天，品嘗佳餚度過愉快晚上，誠一樂也。香港美酒佳餚巡禮將於下周三(23日)舉行，活動首次延長開放時間和展期，而中國展區規模亦大大增加，憑品味券即可品嘗各省份培製的美酒，當中不乏被米芝蓮餐廳選用的中國葡萄酒。有展商表示，中國白酒在港擁有發展潛力，認為巡禮可讓市民旅客認識中國白酒，料活動期間營業額可升五成。
由旅發局主辦的香港美酒佳餚巡禮於下周三(23日)至周日(27日)在中環海濱活動空間舉行，今屆活動首度延長至5天，並延長開放時間至晚上11時；展場設多個展區推介來自中國、法國、西班牙、日本、芬蘭、格魯吉亞、英國、澳洲等11國家的精選美酒佳餚。中國展區今年有多個亮點，規模比去年更大，攤位數目倍增至22個，共吸引到29個知名中國酒莊參與。
不少參展商在展會期間均會先行推出新產品，其中內地酒莊「小圃釀造」便會帶來4種新的中國葡萄酒，小圃釀造香港代理商蔡得勝表示，4種酒在港從未出售，盼趁活動為顧客更多的口味。他續指，美酒佳餚巡禮雲集國際參展商、市民及環球旅客，是香港少數可於一個場地接觸不同類型顧客的機會；小圃釀造去年便透過活動與米芝蓮三星法國餐廳Caprice取得聯繫，餐廳亦選用了他們的酒，而各位愛酒人士亦可在今屆活動品嘗該酒。
另一展商「珍酒李渡」亦會在中國展區擺檔，業務發展經理吳光誼表示，珍酒今年主打一支選用2013年及更早的珍藏基酒勾調而成的「珍酒·2013」；並推出用中國白酒調製的雞尾酒，盼迎合港人口味。吳光誼表示，本港的中國白酒市場有待發展，「好多人淨係識茅台，飲完唔鍾意就全部都覺得唔好飲」，希望透過參與巡禮，讓更多市民旅客認識中國白酒。他又提到，去年巡禮生意較預期好三成，相信今年活動加長，會令生意額較去年上升五成。
至於新人如何入門中國酒， 香港專業品酒師協會主席周國明建議，可按中國兩大葡萄分類「馬瑟蘭」和「蛇龍珠」逐一品嘗；他亦提到內地各省份的酒各有特色，因此按出產地品酒亦是方向之一。