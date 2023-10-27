美酒佳餚巡禮回歸中環 一嘗款待馬克龍中國葡萄酒「蛇龍珠」

香港美酒佳餚巡禮昨日起至周日(29日)舉行，回歸中環海濱活動空間復辦實體版。活動設300個攤位，向入場人士提供世界各地的美酒美食及16場主題工作坊，包括名廚即場教授烹飪技巧。普遍參展商認為，復辦實體活動意義重大，對銷情有信心；有市民表示希望在場內發掘不同國家的有趣口味，更有人「放空哂時間嚟試酒試食」。

今年的美食展區有近百個攤位，搜羅來自17個國家及地區的美食，包括有異國特色的日式燒烤、阿根廷烤肉及印度烤雞等小食；本地薑代表避風塘炒薯仔、炭香椒鹽豆腐等。美酒方面，活動網羅來自36個國家的佳釀，其中有來自寧夏回族自治區的葡萄酒展商，為入場人士帶來「中法元首國宴」中招待法國總統馬克龍的「蛇龍珠」，亦有來自東歐國家摩爾多瓦的紅酒。

參展商意酒坊負責人Simon表示，復辦實體活動意義重大，預期今年銷情能夠回復至疫情前的1,200支酒銷量。有出售熟食的參展商Homy Wine & Tapas負責人Eric亦稱，實體活動的氣氛和試食能更容易推銷產品，對銷情有信心，「我哋雞都至少準備咗1,000隻，無信心就唔會備咁多貨！」

美酒佳餚巡禮昨晚正式開放予公眾，市民范小姐表示，朋友和她一直未有機會參與活動，今年複辦便把握機會參與；她又笑言，「今晚放空晒時間嚟試酒試食」，惟要看自己會否喝醉。而她的朋友潘小姐則表示，場內酒類和食物的選擇很多，希望能發掘不同國家的有趣口味。

市民可在旅發局的「美酒佳餚巡禮—品味通行證」應用程式購買入場券，入場費按時段分20元或40元。

香港美酒佳餚巡禮

日期時間 : 10月26日 晚上7:30時半至11時 入場費 $40

10月27、28日中午12時至下午4時 入場費$20

下午5:30時半至11時 入場費$40

10月29日 中午12時至下午8時半 入場費$20

地點 : 中環海濱活動空間

