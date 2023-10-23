美酒佳餚巡禮本周四舉行 設300攤位 (附3大購票方法)

由旅發局主辦的「美酒佳餚巡禮」將於本周四(26日)起一連四日在中環海濱活動空間舉行，是疫後再度回復實體版。今年大會按美酒佳餚種類或來源地，將300個攤位分成不同區域；又推出全新流動應用程式供市民購票。旅發局向市民提供四大錦囊，以便市民購票及了解活動內容。

1.三大購票方法 市民入場前要分別購買入場券及品味通行證，以品味券兌換美酒美食。 ●預先下載應用程式「美酒佳餚巡禮 — 品味通行證」，除了一站式購買入場券、品味通行證及「品味學堂」門票外，亦可隨時隨地查閱品味券餘額及增值。 ●到網站或本地旅遊平台 klook 選購後，透過二維碼加至應用程式；或於會場換取智能卡。 ●即場購票，以智能卡內品味券享用美酒美食。

2.主入口設於中環，每日活動開放時段不同 大會已按美酒佳餚種類或來源地，將300個美酒美食攤位分成不同區域，其中周五及周六分為兩個時段，最後入場時間為每節活動結束前30分鐘。 3.設16場主題式工作坊 設「品味學堂」，共有16場主題式工作坊，市民可先到網站購買節目門票。