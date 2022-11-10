美酒佳餚巡禮開始一周 食肆酒吧︰氣氛好轉

政府放寬防疫措施至酒吧食肆可通宵營業，加上旅發局主辦為期一個月的香港美酒佳餚巡禮2022於上周二(1日)開始，有參加活動的食肆負責人指，市面氣氛變好，認為活動能刺激市道，吸引「生客」光顧。配合活動，有酒吧和餐廳推出全新地道口味的雞尾酒及活動限定菜單，料可推高一至三成生意額。

位於中環大館的中菜餐廳Madame Fù總經理Raul G Calogero Ante坦言，9及10月市面淡靜，生意額較去年同期跌兩成，自上周四(3日)起，政府放寬社交距離措施，以及國際金融領袖投資峰會和七人欖球賽成功舉辦後，他有感市場氣氛變好，有更多市民外出用膳，而配合美酒佳餚巡禮活動提供的優惠，有更多客人願意「飲多一杯」。

餐廳為迎合活動，設計出全新雞尾酒的「桂花馬丁尼」︰混合了中國白酒、杞子桂花清酒及加入了叉燒麥芽糖的威末酒，飲用後除感受到濃烈的麥香外，亦嘗到陣陣麥芽糖甜味。推出的「Break of Dawn」組合菜單，包括3個加入黑松露和鵝肝的小籠包及一杯Disaronno雞尾酒。Raul表示，活動開始約一周，有客人專程到餐廳試菜，認為活動有助帶旺氣氛，盼活動期間推升一成生意額增長，並將氣氛能延續至12月的聖誕節。