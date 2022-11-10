美酒佳餚巡禮開始一周 食肆酒吧︰氣氛好轉

政府放寬防疫措施至酒吧食肆可通宵營業，加上旅發局主辦為期一個月的香港美酒佳餚巡禮2022於上周二(1日)開始，有參加活動的食肆負責人指，市面氣氛變好，認為活動能刺激市道，吸引「生客」光顧。配合活動，有酒吧和餐廳推出全新地道口味的雞尾酒及活動限定菜單，料可推高一至三成生意額。
位於中環大館的中菜餐廳Madame Fù總經理Raul G Calogero Ante坦言，9及10月市面淡靜，生意額較去年同期跌兩成，自上周四(3日)起，政府放寬社交距離措施，以及國際金融領袖投資峰會和七人欖球賽成功舉辦後，他有感市場氣氛變好，有更多市民外出用膳，而配合美酒佳餚巡禮活動提供的優惠，有更多客人願意「飲多一杯」。
餐廳為迎合活動，設計出全新雞尾酒的「桂花馬丁尼」︰混合了中國白酒、杞子桂花清酒及加入了叉燒麥芽糖的威末酒，飲用後除感受到濃烈的麥香外，亦嘗到陣陣麥芽糖甜味。推出的「Break of Dawn」組合菜單，包括3個加入黑松露和鵝肝的小籠包及一杯Disaronno雞尾酒。Raul表示，活動開始約一周，有客人專程到餐廳試菜，認為活動有助帶旺氣氛，盼活動期間推升一成生意額增長，並將氣氛能延續至12月的聖誕節。
另一間參與活動、位於閣麟街的音樂酒吧CNY Bar創辦人楊恆傑亦認同，近日市場氣氛變好，其酒吧在凌晨12點後仍有客人前來光顧。楊稱，其酒吧於6月底開業，內設全球僅3套由細井研志工作室KENRICK SOUND十周年特製的音箱，吸引不少音響發燒友慕名而來，但開業之初社區隔離措施尚未放寬，營業額未如理想，幸好朋友支持下成功捱過。
配合活動，CNY Bar就活動設計了特別的雞尾酒「Wake Up」，混合牛肉乾浸泡野火雞黑麥威士忌、咖啡甜酒、日本黑糖漿等，配合本地蝦籽，品嘗起來既有酒香又有蝦子鹹香。他認為活動能為小店宣傳，由活動開始至今其店已有三成新客人，部分新客因特別設計餐飲而來。但他補充指，「塞爆我一間酒吧是無用的」，認為美酒佳餚巡禮最重要的是帶動了市場的氣氛，為整個市場帶來更多的客人。楊恆傑又認為，市場最差的時間已過去，在政府和不同團體商場的支持下，他相信未來經濟以正面發展，惟取消「0+3」才對業界有大幫忙。