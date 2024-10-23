美酒佳餚巡禮開鑼 展商：市道經濟低迷更要把握機會 (林俊源攝)

勞碌一天後晚上最好來一杯美酒慰勞自己。一年一度的美酒佳餚巡禮今日(23日)晚上七時半開鑼；超過300個攤位提供逾千款酒品美食，部分展商更用有獎遊戲推銷紅酒。場內檔主雖普遍看淡銷情，不只有人擔心颱風影響活動，市道不濟亦讓他們認為「打個和」就好。然而，亦有人認為正因市道不好，更應出來擺檔，盡力做好產品質素，吸引港人消費。 今年巡禮首次延長至5天，每日開放至晚上11時，撇除今晚7時半開放，明天(24日)和後天(25日)均會下午4時開始，周末則由中午12時起開放。票價方面，成人門票40元、小童及長者半價；用作品酒的「品味通行證」，設有3個價位，包括400元14張，240元8張，或290元8張連紀念版酒杯。

展商平常心看待銷情 巡禮展出來自法國、意大利、德國等35個國家及地區的經典名酒，亦引入中國白酒、英國氣泡酒。今年中國展區規模比去年大，共有29個知名中國酒莊參與。展商「Drinkol」負責人池先生表示，公司出售性價比高的中國美酒，如活動主打之一，來至寧夏酒莊的木蘭朵M365葡萄酒，雖於具50多年歷史的「IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽」中獲金獎，但其展會價僅需268元。池先生相信，性價比高的酒在下現時市道下具優勢；但仍會「平常心看待銷情」，希望最終營業額可與去年有六位數水平相近。 不少展商活動期間都會各出奇招力求吸客，烈酒零售或批發商「101酒業」 行銷經理Vincent表示，去年巡禮期間有舉辦「拉酒嘴」遊戲大受歡迎，因而今年以「鬥快飲酒」的有獎遊戲方式吸客。負責人Frankie補充，去年活動人流不錯，今年延長至5天必然是好事；可是他亦擔心周六活動或受颱風影響活動。

增設「名饌薈」專區 另外，現場亦有超過110個美食攤位，並增設由得到米芝蓮星星級及名廚推介餐廳組成的「名饌薈」專區。米芝蓮三星「富臨飯店」行政總廚黃隆滔表示，對上一次參展已是2017年。他表示香港越來越多人欣賞傳統的美食，故對今年生意額樂觀，預計今次生意額增加3至4成。 專區內另一展商「魚事者」今年是首次參加美酒佳餚巡禮，老闆唐熙宏希望把公司創新的產品推廣給更多人品嚐，估計活動期間每日都有五位數字生意。他續指，現時經濟的確低迷，但「正因如此，更應出來擺檔」，他相信每間店舖均有自己的特色，努力做好產品質素，定能向市民及遊客推廣自家產品。