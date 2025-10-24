美酒佳餚巡禮 中環海濱舉杯 首次開放至午夜 展商料帶動人流銷情

近日天氣轉涼，更適合於戶外與朋友舉杯暢飲、品嘗美食，放鬆一下。一連4日的香港美酒佳餚巡禮昨晚正式開幕，逾300個展位匯聚各式美酒佳餚供遊人品嘗及選購。今次活動首次延長開放時間至午夜12時，各展商均歡迎相關安排，相信有助帶動人流及銷情；另有酒商指，受惠於減烈酒稅，部分產品可降價出售。

香港美酒佳餚巡禮昨晚起至26日，一連4天於中環海濱活動空間舉行。除首日(23日)晚上7時半開放外，餘下展期由中午12時開放至午夜12小時。活動門票為40元，其中聚集20間參展商、雲集世界頂級酒莊的「東亞銀行尊尚名酒區」須另購門票。而要品嘗場內美食須用每個25元的「品味證」，另設298元「品味通行證」(含門票、8張品味券及1隻酒杯)，和598元「尊貴品酒證」(含活動及「東亞銀行尊尚名酒區」門票、16張品味券及1隻尊貴酒杯)的優惠。



林建岳

林建岳：巡禮成推廣國際美食之都重要平台 今年巡禮設約305個攤位，七成屬美酒、三成為美食，來自全球31個國家及地區酒品和美食，新增美國、意大利、捷克、比利時等多個展館。另外，香港迪士尼亦趁20周年參展，是繼2018年後第二次參展，提供多樣園內暫未推出的美食和與迪士尼創辦人大有淵源的美酒。 旅遊發展局主席林建岳致辭指，香港自2009年與波爾多葡萄酒協會合作，推出首屆美酒佳餚巡禮，自此葡萄酒文化融入香港的生活方式，將全球佳釀與香港世界級的美食文化完美融合。他指，在政府及各合作夥伴的支持下，美酒佳餚巡禮已成為推廣香港作為國際美食之都的重要平台。政務司長陳國基亦有出席開幕禮指，香港作為旅遊目的地是應有盡有，感謝旅發局及所有為活動的組織者和贊助商，攜手合作將香港打造成一個真正的美食、美酒聚集地，預料活動有15萬人參與。



展商盼與大眾同樂 看好市道 展商之一「CIAK Concept」在展會提供芝士碎牛肉、巴馬火腿芝士等多種美味的手工意大利薄餅和提拉米蘇。負責人吳先生表示，公司已參加巡禮多年，向來都希望「唔會話賺大錢，而係想與大家同樂」；他亦相信今年人流會比往年多一成，不只因為天公造美，亦因本港旅遊與餐飲業情況有所好轉。 至於酒商「格魯吉亞」負責人王幗麗亦看好市道，備貨量更由去年600支酒增至800支。她指出，往年活動結束後仍見遊人逗留飲酒聊天，因此大會延長營業時間絕對可讓人玩得更盡興，「如果旅發局相對想做到一兩點，亦都有資助俾我哋嘅，我哋展商係絕對支持！」她又提到，政府調低高端烈酒稅率後，部分產品受惠，「 一杯5個token嘅，今年會平少少4個token就可以試到。」

