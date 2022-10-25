美酒佳餚巡禮2022｜下月登場旅發局送5萬張優惠券 100元試飲芫荽皮蛋雞尾酒

「香港美酒佳餚巡禮2022」下月登場，活動繼續新常態下橫跨整個11月和走入社區，今年簡化「玩法」，旅發局與近700間餐廳和酒吧合作，推出活動限定優惠和特色餐飲，包括具香港特色的雞尾酒，例如芫荽皮蛋、紫米露雞尾酒等，希望以優惠吸客之餘，亦鼓勵業界推出新穎和具本地特色餐飲，將來續吸引海外旅客。局方活動中出資1,000萬元資助合作夥伴，當中包括合共50,000張面值100元和150元的電子優惠券，下月3日和17日供市民和旅客於旅發局優惠平台網站下載享用。

活動下月1日起至30日舉行，當中創意雞尾酒部分，有逾210間餐廳及酒吧，大部分將以100元優惠價發售雞尾酒及小食，當中有酒吧推出加入地道口味的雞尾酒，例如芫荽皮蛋、紫米露雞尾酒等。另一部分是「遊『酒』海岸線，近160間可享海港景致餐廳參與，讓客人以150元享用活動限定優惠菜單同時「嘆靚景」。

優惠券下月3日及17日派發

同時為興祝本港回歸25周年，旅發局將送出5萬張電子優惠券，透過Discover Hong Kong電子平台派發，冀推動本地餐飲氣氛和支援業界。優惠券可於下月3日和17日，早上10時下載領取，每人每次只可下載一款優惠券。兩個面值優惠券各佔一半。另外，局方會在5萬個名額以外，向金融峰會參加者和7人欖球主辦單位派發憂惠券，以作宣傳推廣。

四大主題特色餐飲體驗

活動還有「饗『味』全城」部分，聯同城中逾300間人氣餐廳提供獨特的餐飲體驗，當中分四大主題，包括「香港早晨」、「Chill住食」、「大師發辦2.0」和「滋味新境界」。

「香港早晨」

低至30元可享值逾百元精選外賣早餐

「Chill住食」

逾200間人氣餐廳提供低至七折優惠限時餐單、午餐每位128元起、晚餐288元起

「大師發辦2.0」

中廚發辦加入傳承元素，例如有師徒聯手推出特色菜

「滋味新境界」