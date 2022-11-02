美酒佳餚巡禮2022｜明早10時搶優惠券 首批2.5萬張

旅發局明早送出首批的美酒佳餚巡禮電子優惠券，2.5萬張優惠券上午10時起派發，有興趣又未開立Discover Hong Kong網站電子優惠平台帳戶市民可先註冊，明日登入平台後選取100元或150元優惠券儲存於個人戶口內，即可免費享用巡禮限定雞尾酒、菜色或優惠等。

電子優惠券分為100元或150元，本月分兩期派發，可於巡禮合作餐廳分別享用「創意雞尾酒」或「游『酒』海岸線」的特色菜單，兩期合共5萬張，以先到先得形式派發。未有帳戶者可預先到Discover Hong Kong網站以手提電話作簡單註冊，方便明天登入平台搶著先機領券，每個個人帳戶電子錢包最多只可同時保存1張免費電子優惠券，兌換完已有優惠方可再到平台領取。活動網站並已事先刊登優惠內容供有興趣市民參考。

美酒佳餚巡禮有多項推廣活動，其中「創意雞尾酒」合作參餐及酒吧逾210間，提供大部分以100元定價的雞尾酒或小食；「游『酒』海岸線」則推出150元期間限定美酒佳餚組合菜單，讓客人在海港美景下「Chill」住嘆環球主題美食。即使未有搶到優惠券市民，也可在本月巡禮舉行期間以優惠價享用美酒佳餚。旅發局早前介紹指，合作餐廳特別制作具本港特色的雞美酒或小食，例如芫荽雞尾酒、紫米露雞米酒等，冀鼓勵業界開發地道美酒和美食，將來吸引外地旅客。

做齊6步即有機會領取免費電子優惠券