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2024-09-19 17:25:54

美酒佳餚巡禮2024｜下月回歸中環海濱 首度延長至5天 旅發局：料吸15萬人參與

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「香港美酒佳餚巡禮」下月23至27日舉行。(蘇文傑攝)

「香港美酒佳餚巡禮」下月23至27日舉行。(蘇文傑攝)

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「香港美酒佳餚巡禮」將於下月23日至27日在中環海濱活動空間舉行。今年活動首度延長至5天，並延長開放時間至晚上11時正。今年巡禮有逾300個攤位參與，提供過千款環球美酒和美食。入場券及品味通行證將於明天（20日）起在網上公開發售。大會預計可吸引15萬人次入場。

今屆巡禮除了繼續帶來全球美酒外，亦引入更多新興酒品。此外，亦有超過一百個美食攤位及全新「名饌薈」，呈獻米芝蓮星級食府及名廚推介美食。同時，場內亦設有名廚大師班，並由得獎調酒師創作香港主題限定雞尾酒和精彩表演。旅發局主席彭耀佳表示，今年巡禮的規模比去年更大，開放時間也是歷年最長。旅發局已透過不同平台加強宣傳，吸引更多旅客來港參與。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文介紹，今年巡禮呈獻35個國家及地區美酒，如法國、意大利等。而新登場國家展區包括英國、澳洲、智利及泰國展區。此外，今年更新設全新威士忌及氈酒區，並引入酒界最新潮流，包括英國汽泡酒和中國蒸餾酒等。
 

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「香港美酒佳餚巡禮」下月23至27日舉行。(蘇文傑攝) 「香港美酒佳餚巡禮」下月23至27日舉行。(蘇文傑攝) 「香港美酒佳餚巡禮」下月23至27日舉行。(蘇文傑攝) 「香港美酒佳餚巡禮」下月23至27日舉行。(蘇文傑攝) 「香港美酒佳餚巡禮」下月23至27日舉行。(蘇文傑攝)

新設「名饌薈」推廣米芝蓮美食

美食方面，今年雲集逾110個美食攤位。今年新設「名饌薈」專區，呈獻米芝蓮星級及名廚推介美食。當中包括米芝蓮三星粵菜食府富臨飯店的南非吉品鮑；會場限定美饌方面，包括帝苑酒店的巴馬火腿芝士蝴蝶酥等。

市民可於明天起經Klook平台網上購票，共有3款品味通行證可供選擇。10月15日或之前在網上訂購，每款「品味通行證」更可享20玩折扣。
 

 
 
 