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2023-11-05 20:50:19

美酒展今日結束 最後一日約9,000人進埸

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美酒展今日結束 最後一日約9000人進埸 (香港貿發局圖片)

美酒展今日結束 最後一日約9000人進埸 (香港貿發局圖片)

為期三天(11月3至5日)的第十五屆香港國際美酒展（美酒展）今日結束，主辦方香港貿發局表示，活動吸引約7,000名貿易買家入場參觀採購和約9,000名愛酒人士入場品味醇香，選購各地美酒，及參與品酒大師班、試酒會及座談會等活動。今屆展會亦吸引了中國內地的京東集團、印尼的PT. Pantja Artha Niaga、日本的Royal of Japan Ltd、韓國的NARA CELLAR等著名入口商、批發商、零售商和電商到場參觀採購。有參展商表示，對活動吸引買家的質素相當滿意，又指透過今屆美酒展結識了約25名新買家。

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今屆美酒展匯聚來自17個國家和地區、超過500家參展商，出售來至世界各地的美酒。香港貿發局副總裁張淑芬表示，有見近年國潮酒盛行，為中國酒業市場帶來新動力，貿發局在展覽中加入不少相關元素，展出來自四川、寧夏和新疆的佳釀，為買家帶來更多選擇；又舉辦不同業界研討會，探討中國葡萄酒市場的商機。此外，可持續發展是全球關注的議題，酒業也積極響應，採用更環保的方式釀造佳釀。多家展商展出不同有機葡萄酒，形成一股新採購潮流。

日本參展商對買家質素感滿意

日本參展商Flavour of Life G.K.香港區總監馮偉豪表示，美酒展吸引了很多國際買家，無疑是香港最重要的美酒貿易展。他又表示，對買家質素相當滿意，「他們(買家)大多來自東南亞，如印度、越南、柬埔寨和老撾，都是進口清酒的高潛力市場」；亦有些買家來自非洲，尤其尼日利亞這極具潛力的市場。馮偉豪坦承，若非參加這個展會，便不會有機會接觸到他們；他補充，透過今屆美酒展結識了約25名新買家，當中兩、三位為高潛力買家。

美酒展於今日開放予18歲或以上公眾人士憑票進場，除了品嚐各式美酒，公眾更參加了多項有趣活動，包括品酒會及座談會，增進美酒知識。(香港貿發局圖片) 美酒展吸引了來自17個國家和地區，超過500家參展商。(香港貿發局圖片)

大會配套服務便利

另外，印尼買家、Project X行政總裁Virginia CIKHITA，特意到訪展會採購美酒和佐酒食品。她表示，大會的配套服務包括買家電子入場證、Click2Match，以及將買家和展商資訊在線上線下無縫連接的Scan2Match平台，提供更大便利。她又提到，很大機會向一家香港展商訂購至最少2,000瓶從芬蘭進口的黑松露醬；並希望向台灣展商採購客製化水瓶，以及最少3,000盒防止宿醉的藥丸。

今屆美酒展加入不少國潮酒的相關元素，展出來自四川、寧夏和新疆的佳釀，又探討中國葡萄酒市場的商機。(香港貿發局圖片) 美酒展展出不同產地的有機葡萄酒，形成一股新採購潮流。(香港貿發局圖片) 藝人兼酒商廖碧兒今日出席酒業座談會，並於會後參與「名人行酒展」環節。(香港貿發局圖片)
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