美酒展開鑼 展商推自助品酒體驗 酒商：烈酒減稅助調整價格

美酒佳餚是享受生活方式之一，由香港貿發局舉辦的「香港國際美酒展」昨揭幕，逾600家、來自20個國家和地區的參展商，除帶來各式佳釀外，更會展示「自助品酒」的新型體驗，市民可在周六的公眾日購票入場一一嘗試。另外，烈酒稅下調，有展商預視產品會受惠，場內部分產品價格會減逾一成。攝影：蘇文傑 一連三日(7至9日)的美酒展於灣仔會展舉行，活動最後一天將開放指定展區「Wine Fiesta」予年滿18歲公眾人士憑票入場，門票每張200元，即場有售；市民亦可於今日下午6時前，到KKday、Klook、PopTicket、Timable平台以99元的優惠價購票。

自助品酒體驗 部分展商在活動中推廣送酒小食和新型品酒體驗。展商「Sake。Z」在活動中展出一款自行研發的自助分酒機，機器可提供9種酒，用家自行選擇想嘗試的酒類後，讓機器掃描Sake。Z應用程式錢包二維碼，或店家提供的二維碼卡，放入酒杯即可得到10毫升酒。由於法例規定，酒類必須由銷售員銷售，故名為「自助分酒機」須有職員在分酒機附近駐守，今次活動則讓入場者場內免費試用。 負責人Ray表示，設計靈感源於觀察到部分人不喜歡在酒展活動被人推銷，而分酒機則可讓入場者自己選擇「唔係飲人哋sell嘅嘢」，應用程式會顯示酒的資料和記錄用家的品酒記錄。他透露機器未來可應用於餐廳、大型活動和公司派對。