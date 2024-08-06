美食博覽下周四開鑼 設「清真食品飲品標籤」推廣清真食品(吳康琦攝)

由香港貿發局主辦的美食博覽、美與健生活博覽等5大展覽，將於8月中旬於灣仔會展舉行，票價為30元。其中美食博覽今年有大量展商展示世界各地的清真食品，並新設「清真食品和飲品標誌」，回應大眾對清真食品的關注。有出售清真食品的展商表示，標誌有助向市民宣傳清真食品，並對今年銷情有信心。 今年香港美食博覽於下周四舉行，場內有約700家展商，提供來自26個國家及地區的美食飲品。另外，今年續設「尊貴美食區」，市民持30元的「公眾館」票價，並加10元，即40元可一併進入「尊貴美食區」。美食區內設7大主題區域，提供法式紅酒鵝肝、新西蘭國宴級帝王三文魚、希臘式水果工藝乳酪等，精緻主食、精釀飲品到美味甜品，市民可在區內「食勻全世界」。

超過90家展商獲得「清真食品和飲品標誌」 另外，今年美食商貿博覽連同美食博覽共有超過90家展商獲得「清真食品和飲品標誌」，並會展示世界各地的清真食品，除了泰國展商的炸紫菜和印尼展商的咖啡外，亦有來自其他產地的清真食品，例如日本三重縣的鯛魚、韓國的即食粉絲，墨西哥的龍舌蘭仙人掌蜜等。 貿發局副總裁張淑芬表示，展商參展時須簽署承諾書，當中表明如展商本身持清真食品認證，才可向大會申請標誌。她表示，如申請了標誌卻未能履行要求，大會會照規例處理。張淑芬又指，當局非常關心展覽推廣清真食品，故食安中心和食環署均會於活動期間巡查，因此相信持標誌的展商會緊密遵從清真食品要求。