美食博覽今日最後一天 展商：人流多 熟食帶動銷情

一連五日的美食博覽今煞科，昨日迎來展期內唯一周日，吸引不少市民入場，展會內人流眾多寸步難行。有展商表示，今年人流較預期好一至兩成，惟市民消費力輕微變弱，幸好熟食產品大受歡迎，帶動銷情。市民則指出，會場內大減價優惠不算多，到場只為「湊熱鬧」。

美食博覽由上周四(15日)起至今日於會展舉行，場內有來自26個國家及地區展商參展。參展商「好棧」負責人李先生表示，人流較預期好一至兩成，但晚上人流則較預期少；市民消費力仍較弱，銷情暫時較去年遜兩成。他指出，「都有市民買嘢，不過係買熟食多」，今年新設的熟食檔頗受歡迎，而鮑參海味等乾貨銷情則變化不大。博覽將於周一完結，李先生表示無意補貨，預料今年整體銷情略升。