美食博覽今日最後一天 展商：人流多 熟食帶動銷情

一連五日的美食博覽今煞科，昨日迎來展期內唯一周日，吸引不少市民入場，展會內人流眾多寸步難行。有展商表示，今年人流較預期好一至兩成，惟市民消費力輕微變弱，幸好熟食產品大受歡迎，帶動銷情。市民則指出，會場內大減價優惠不算多，到場只為「湊熱鬧」。
美食博覽由上周四(15日)起至今日於會展舉行，場內有來自26個國家及地區展商參展。參展商「好棧」負責人李先生表示，人流較預期好一至兩成，但晚上人流則較預期少；市民消費力仍較弱，銷情暫時較去年遜兩成。他指出，「都有市民買嘢，不過係買熟食多」，今年新設的熟食檔頗受歡迎，而鮑參海味等乾貨銷情則變化不大。博覽將於周一完結，李先生表示無意補貨，預料今年整體銷情略升。
出售丸類的參展商「樂園魚蛋」市場總監葉先生亦認同，熟食檔成功帶動生意。他指出，如只計丸類凍貨，銷情與去年差不多，但計上今年新開熟食檔，整體銷情較去年增加兩成，因熟食非常受歡迎。至於博覽周末人流，葉先生稱與去年相若，但周六晚上6時後人流則較去年「旺好多」，而晚市人流於可維持至晚上9時半，較去年多半小時；他相信，美食博覽是香港最大美食展之一，即使外遊或北上幾日，活動仍可吸引市民進場，故外遊及北上潮影響有限。
市民：人流較預期多
陪伴妻兒的施先生指，人流較預期多，幸好「囝囝囡囡無扭計」；他們一行人消費了三至四千元，除了一些乾貨、零食和飲品，亦買了些許熟食。他認為，場內大減價優惠很少，「我以為佢哋(展商)推新產品會俾多啲優惠」。市民吳太則認為，人流雖多但仍未及往年程度，「往年係身貼身咁多人」。丈夫吳先生補充，他們一家人預計花費一千元，購買鮑魚、月餅和零食，產品價格雖沒有特別便宜，但仍會「嚟到湊下熱鬧」。