美食博覽今煞科 假日旺一倍 展商加碼促銷

美食博覽假日旺上加旺，有再入場市民感假日較上周四首日展覽旺一倍。受訪市民普遍稱「睇啱就買」無預算，戰利品則數百至逾千元，部分人感貨品較往年貴約一成。展商今日最後衝刺，昨有展商率先推出加碼優惠，「益街坊」兼清貨，不過也有主打健康食品的展商稱銷情較去年差，估計商品較適合同場的美與健生活博覽，來年或轉場再戰。

昨日展場內摩肩擦踵，優惠處處，黃小姐笑言好多人，「都唔知行到邊」，估計大家都習慣了疫情，「當無乜嘢」；已花數百元，沒有目標貨品和預算，稱「撞到睇啱咩就買」，料將花800至1,000元；又感場內推廣優惠似有加碼促銷。花了近千元的曾小姐指，酒類特別吸引，除價錢較相宜，選擇亦多，入手了4至5支日本梅酒。昨日再入場的陳太指場內人數較首天多一倍，同行的邵小姐則稱，「人係多，但消費麻麻」，觀察到離場人士較戰利品較往年少。二人笑言因消費券金額太少，「兩千蚊容乜易使晒、食個自助餐無咗一截」，指應一次過派5,000元。

有「美食展擁躉」則指貨品較往年貴，第三天入場的Kitty每天花費千餘元，昨買了日本水果、餅、薑醋、海味等，笑言「拎唔到」，今日會再入場買丸類食品。她指有些貨品較往年貴2至3%，尤其海味和月餅。陳先生花了數百元，指貨品較往年貴約一成，但仍感較場外划算。

