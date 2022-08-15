美食博覽今煞科 假日旺一倍 展商加碼促銷

美食博覽假日旺上加旺，有再入場市民感假日較上周四首日展覽旺一倍。受訪市民普遍稱「睇啱就買」無預算，戰利品則數百至逾千元，部分人感貨品較往年貴約一成。展商今日最後衝刺，昨有展商率先推出加碼優惠，「益街坊」兼清貨，不過也有主打健康食品的展商稱銷情較去年差，估計商品較適合同場的美與健生活博覽，來年或轉場再戰。
昨日展場內摩肩擦踵，優惠處處，黃小姐笑言好多人，「都唔知行到邊」，估計大家都習慣了疫情，「當無乜嘢」；已花數百元，沒有目標貨品和預算，稱「撞到睇啱咩就買」，料將花800至1,000元；又感場內推廣優惠似有加碼促銷。花了近千元的曾小姐指，酒類特別吸引，除價錢較相宜，選擇亦多，入手了4至5支日本梅酒。昨日再入場的陳太指場內人數較首天多一倍，同行的邵小姐則稱，「人係多，但消費麻麻」，觀察到離場人士較戰利品較往年少。二人笑言因消費券金額太少，「兩千蚊容乜易使晒、食個自助餐無咗一截」，指應一次過派5,000元。
有「美食展擁躉」則指貨品較往年貴，第三天入場的Kitty每天花費千餘元，昨買了日本水果、餅、薑醋、海味等，笑言「拎唔到」，今日會再入場買丸類食品。她指有些貨品較往年貴2至3%，尤其海味和月餅。陳先生花了數百元，指貨品較往年貴約一成，但仍感較場外划算。
展商出招促銷
展覽步入尾聲，展商都加碼優惠吸客。賣果仁的「哈特」公司昨加推買果仁送印度紅蓮子爆谷、會場價約60元一罐再加推100元2罐果仁等優惠，營業經理區國良指，銷情較去年好20%，加推優惠為「益客」，料今日可清貨。賣牛丸的金海國際推出兩包起、每包減5元優惠，職員陳先生坦言不設試食有影響，但指銷情符合預期，加推優惠冀表現更好。「星健美」主打健康食品，包括代餐、營養補充劑等，第二年參展，推廣廣告上有手寫六折折扣字樣，營運經理廖先生指折扣和首天一樣，他坦言銷情較去年差，估計入場人士目標多為煮食食材，健康食品欠吸引力，來年或轉戰美與健生活博覽以更貼合主題。「南北行」第二天展覽起每日再加碼優惠，例如個別貨品買2包送贈品，營業務發展經理崔家權指，首日入場人數較少是預期內，所以之後數天加推優惠作配合。
亦有銷情暢旺的CoCoBerry雪糕，不斷開箱為雪櫃補貨。代表林小姐表示，今年銷情超出預期，備貨較預期多一倍，多屬回頭客。「天龍牌」攤位也絡繹不絕，6款燉湯系列至昨午4時許有兩款沽清，包括杏汁白肺湯和海底椰雪梨燉豬湯。市場部職員曾先生指，每天補貨也很快沽清，有客人直言「你有幾多俾幾多我」一箱箱買走。正官庄每天也有人輪候付款，銷售及市場部經理陳佩賢指，「日日都好多人」，每日最少補一批貨，比原來預期更好。一連5天的美食博覽今天下午6時結束。