美食博覽今煞科 銷情有高低 熟食檔大旺 凍肉商預告劈價

灣仔會展舉行的香港美食博覽今午6時結束，部分參展商已準備好，「割價要錢不要貨」；如60元七盒麥纖千層酥餅乾、20元一盒五包裝枇杷茶、100元4件原價1件45元的大鮑魚等。而連日展場人流暢旺，普遍展商稱銷情不俗，但亦有成績遜預期。

出售急凍肉類、月餅、蛇羹等產品的參展商天糧國際負責人孔先生表示，往年在尊貴美食區擺設攤位，今年則在公眾館，人流確比想像中多，但生意卻跌了三至四成，「我上年一日做兩萬幾，今年得返一萬左右」，估計與熟食及現場試食重啟，導致客人對急凍貨物「冇咁受落」有關。他又透露，今日將會大劈價，產品折扣後再八折促銷。

另一展商雲林良品則主打現場製作台灣小食。負責人李嘉驥稱今年人流如鯽，生意比往年高三成，形容銷情理想，「昨日(19日)只係大腸包小腸都有600單交易！」他提到，公司以往在美食博覽主要出售急凍食物，但得悉今年重開熟食，便決定以熟食檔模式營運攤檔，「市民3年無喺現場食過嘢，我哋預視到熟食會比較吃香」。李嘉驥又指，最後一日攤檔內所有產品，將會以100元3件形式出售。

至於尊貴美食區，主要售賣松露醬的參展商Boscovivo銷售及市場總經理張先生指，今年人流稍遜，相信移民潮亦帶走部分具消費力客人，生意下跌兩至三成。

今屆美食博覽熟食檔大受歡迎，不少市民在場內大快朵頤。其中李小姐笑言，在場內買了很多熟食，加上不停試食，「吃了甚麼就全都忘記！」然而，她指會場內人山人海，邊走邊食有危險，又稱會趁今天活動最後一日再到場掃平貨。

