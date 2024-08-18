美食博覽周末人流眾多 展商稱消費力輕微變弱 (李朗僑攝)

一連五日的美食博覽今日(18日)迎來展期內唯一周末，活動成功吸引不少市民入場，展會內人流眾多寸步難行。有展商表示，今年人流較預期好一至兩成，惟市民消費力輕微變弱，幸好熟食產品大受歡迎；另有展商則提早推出優惠吸客消費，並指外遊及北上潮影響影響未減。市民則指出，會場內大減價優惠不算多，但仍會到場「趁熱鬧」。 食博覽由上周四(15日)起至明日於會展舉行，場內設有來自26個國家及地區展商參展。主打榴槤月餅的「榴槤B哥」負責人B哥指出，今年活動人流增加了兩成，但入場人士消費力卻輕微變弱，「好多人過嚟(入場)係行下街咁」；他相信這與市民在剛剛巴黎奧運期間進行消費，且未來希望預留於外遊消費。他坦言「星期六日個情況唔係好樂觀」由此提早推出「買一送一」優惠吸客消費，希望今年整體營業額可與去年相同。

熟食帶動銷情 參展商「好棧」負責人李先生表示，人流較預期好一至兩成，但晚市是不理想；市民消費力仍較弱，銷情暫時較去年少兩成。他指出，「都有市民買嘢，不過係買熟食多」，故好棧今年新設的熟食檔頗受歡迎，而鮑參海味等乾貨銷情則變化不大。博覽將於周二完結，李先生表示無意補貨，他預料今年整體銷情講略為提升。 出售丸類的參展商「樂園魚蛋」市場總監葉先生亦認同，熟食檔成功帶動生意。他指出，如只計丸類凍貨，銷情與去年差不多，但計上今年新開熟食檔，熟食非常受歡迎，整體銷情較去年增加兩成。至於博覽周末人流，葉先生稱與去年相約，但周六晚上六時的人流則較去年「旺好多」，而晚市人流於可維持至晚上9時半，較去年多半小時；他相信，美食博覽是香港最大美食展之一，即使市民外遊或北上幾日，他相信活動仍可吸引市民進場，故外遊及北上潮影響有限。

市民： 人流較預期多 陪伴妻兒的施先生於展會逗留了逾三小時，指出人流較預期多，幸好「仔仔囡囡無扭計」。施先生表示，他們一行人消費了三至四千蚊，除了購買一些乾貨、零食和飲品，亦買了些許熟食。然而，他認為，今日在會場內大減價優惠很少，「我以為佢哋(展商)推新產品會畀多啲優惠」，整體價格與活動場外差不多，未至於特別平宜。 另一位市民吳太則認為，人流雖多但仍未及往年程度，「往年係身貼身咁多人」。她提到，今年是她首次攜同兒子一起參與美食博覽，盼讓他體驗一下香港美食活動。丈夫吳先生補充，他們一家人預計花費一千元，購買鮑魚、月餅和零食，而場內產品價格雖沒有特別便宜，但仍會「嚟到襯下熱鬧」。