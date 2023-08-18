美食博覽恢復試食帶旺氣氛 豪客︰買到唔知用咗幾多錢

美食博覽一連5日於會展舉行，超過1,800家參展商，同時亦恢復現場試食。有海味商續辦一元贏鮑魚遊戲，分3組以3人一組參與，勝出隊伍均分500罐鮑魚。奪冠隊伍的隊員莫女士表示，自己在3天前已排隊，只為搶鮑魚。她又笑言，會「餐餐食」鮑魚。

美食博覽昨日開鑼，場內恢復試食，氣氛明顯較去年好，展期首日場內人頭湧湧，擠滿大量市民搶購心頭好，不少人形容「買到唔知買咗幾多錢」，亦有指已花費過萬元購買花膠、保健品等。有精打細算的入場人士「三人行」，專攻100元3件產品方便均分。另有人排隊3天，只為玩遊戲，贏取500罐鮑魚。有參展商表示，活動首日人流不俗，相信周六日會場更可能擠得水洩不通，普遍展商預期今年銷情必定勝去年，認為有兩至三成的升幅。

花費15000元購物

場內展商為促銷，有推出100元6包即食麵，或100元3樽果醋，但一人入場或「獨力難支」，購貨種類受限，邱小姐夥同朋友及妹妹到場，三人分別花費逾千元，購入醬料、健康餅乾等產品。邱小姐笑言，100元3件產品方便她們「分贓」，產品更划算之餘，亦可多購不同類心頭好。更有豪客一擲千金，翁先生與姐姐到場花費15,000元購入花膠、零食、飲品及健康產品等。他指入場前已有目標，故沒有超出預算；沒想過活動首日人流這麼多。他指今年恢復試食，很多人拖喼入場，經常發生「撞車」情況，想取試食則較難。

「試過先買」確可刺激消費，楊太憶述去年無試食，買了一些不合口味的炸魚皮、叮叮飯，但今年「一試過好食，便即時買，不用擔心買返去唔好食。」她亦指，場內太多人帶購物車，步履維艱，亦增加購物難度。

參展商亦認同活動首日人流不錯，參展商樂婷媽媽負責人梁小姐指出，人流非常旺盛。她又提到，咖喱魚蛋等10至20元產品大受歡迎，預期銷情或有兩至三成升幅。另一參展商花膠兄弟負責人Otto亦指今年人流不俗，首日生意已較去年有輕微增幅，相信周末有望「密密麻麻，多人到連條路都睇唔到！」。