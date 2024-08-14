美食博覽明開鑼 一蚊雞一蚊鮑魚優惠供搶購

今年美食博覽內有來自26個國家及地區，約七百家展商參展，提供各式各樣的美食和飲品，會場不設實體門票銷售，市民可透過多個電子支付平台或以電子支付，即時付費入場。美食展覽場內向來設有各種優惠吸引市民，除了有主辦方的「幸運大抽獎」活動，「五豐行 」一蚊一隻雞、「便食部落」一蚊原創咖哩粗醬、「Karoo South Africa(HK) PTY」一蚊200克西冷等產品供市民搶購。

美食博覽明日(15日)起一連五天在會展舉行。場內提供一系列優惠食品和活動，更有多間展商推出一蚊優惠吸客，遊人邊食邊買。有展商表示，今年本港經濟環境欠佳，消費氣氛欠佳，但他們亦各施各法逆境求生，不止大推優惠盼薄利多銷外，亦有人趁活動開售全新產品和增設熟食攤，吸引市民購買嘗試。

谷消費須有新意

每屆博覽展商「安記」均會以不同遊戲大送鮑魚，而今年就會以「掟飛鏢」進行；博覽首日頭9位參觀人士可參與「$1蟹逅鮑魚」遊戲，他們將分成3隊擲鮑魚模型到蟹造型標靶。今年獎品為800罐即食鮑魚，最高分隊伍可獲500罐，另外2隊亦可獲150罐鮑魚。另外，每日下午2時至4時，安記亦會不定期快閃限量50個安記招牌福袋 On Kee Lucky Bag，由原價526元，以改以198元限量發售。

安記董事總經理潘權輝表示，今年經濟環境欠佳，安記銷情在今年上半年下跌2成，坦言對消費氣氛感擔心。「我哋要好似運動員咁逆境變強」，潘權輝認為要催谷消費氣氛，產品除了要夠便宜亦要有新意，因此安記不只有一系列優惠，亦看準港人喜歡食蟹，在博覽期間首售「安記蟹皇溏心鮑」， 希望為市民帶來新鮮感。他亦提到安記今年首次設熟食檔，以30元出售鮑魚撈麵等食品，「賺唔到錢， 但希望市民有得食下可以帶動活動氣氛。」

迎合消費力減價

另一展商「樂婷媽媽」亦同樣希望以創新的產品吸引市民，該檔雖主打健康急凍雞煲即食產品，但亦在熟食區出售港式小食，並新推出蟹粉小籠包。 負責人Jessica表示，去年熟食銷情不俗，「十蚊八粒魚蛋，一日可做到有一萬蚊」，因此她打算推出新的食品，吸引市民多消費。

她又認同，今年市民消費時變手緊，故今年有調整促銷策劃，如把所有產品價格設在100元以下，「人總要食飯，只不過係願俾十蚊定一百蚊分別，而(展商)我哋就唔知可以睇住調節(售價)」，另會推出限量15個「1毫子雞福袋」、「買滿$200抽100斤雞」等優惠和活動。