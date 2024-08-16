美食博覽昨開鑼 市民稱價廉買多咗唔怕

年度美食盛事「美食博覽」昨在會展開鑼，活動吸引大批市民及旅客到場掃貨；有市民更通宵排隊只為獲一蚊搶鮑魚活動資格，笑言「排到天昏地暗」。場內有其他展商推出一蚊購物等優惠。有市民表示，今屆美食博覽商品價格相宜，「買多咗唔怕」，稱或會重返展會「補貨」。有參展商表示，活動首日人流與去年相若，而市民消費力有所提升，估計銷情或可比去年升兩成。 一連五日的美食博覽昨正式開始，參展商舉辦比賽，以「鮑魚飛鏢」方式送數百罐鮑魚，限時內擲出最高分就可贏走500罐鮑魚。勝出的盧先生表示，活動舉行前數天已在場外排隊，笑指「排到天昏地暗」；如今如願以償可攞走大批鮑魚感非常開心，但他強調，「是否勝出也不重要，最重要是我們老人家，幾時都充滿活力」。

一連五日的美食博覽昨正式開始，參展商舉辦比賽，以「鮑魚飛鏢」方式送數百罐鮑魚，限時內擲出最高分就可贏走500罐鮑魚。勝出的盧先生表示，活動舉行前數天已在場外排隊，笑指「排到天昏地暗」；如今如願以償可攞走大批鮑魚感非常開心，但他強調，「是否勝出也不重要，最重要是我們老人家，幾時都充滿活力」。 不搶一蚊鮑魚的，場內亦有大量優惠貨品。市民徐先生與妻子結伴入場逛了約3小時，期間花費逾3千元買了不同產品，如「入場目標」的月餅便花費了逾2千元，另外他們亦有買了鮑魚等產品。徐先生稱，今年人流不多「行起來非常舒適」；又提到自己入場前無為消費額設上限，除目標要買月餅，其他「睇啱就買」。

產品價格方面，他坦言，「感覺上折扣無舊年咁多，但送嘅嘢依然係幾吸引」，因此令他願意在場內多多消費。被問到會否再次入場，徐先生指，美食博覽集齊了各式各樣的商品，如有需要會在活動最後一天再入場掃貨。 另一位市民林先生亦陪同妻子入場。他笑言，「今次係兩夫婦第一次一齊嚟」，並打算物色嬰兒用品，亦比往年買多了東西，如花費逾千元酒、300元買啤酒、杯麵福袋等。他認為，今年產品價格相宜，「買多啲都唔怕」，不少商品更是「買完先知有折扣」有些喜出望外。另方面，他亦認為活動首日人流不算多，「買好多嘢都唔使排隊，幾滿意整體體驗。」

展商：市民消費力增加 展商「冠華食品」負責人張繪璧表示，活動首日為上班日，加上早上一度發黃雨警告，首日人流與去年相若，她認為今年市民的消費力有所增加，「多咗人買嘢，單筆消費都百幾蚊以上」，熟食產品亦明顯更受歡迎。張繪璧認為，每年美食博覽周末最旺，如以昨日情況估算，今年銷情有望增長兩成。