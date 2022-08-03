美食博覽續禁試食 貿發局籲勿「偷雞」 香味聲響刺激消費者聽覺嗅覺

為食一族年度最期待盛事，貿發局舉行的美食博覽將於下周四(11日)起一連五日在灣仔會展舉行。今年場內繼續不能試食，去年曾有人「偷雞」，局方呼籲大家守規矩。有展商對安排感可惜，認為有得試食消費者更願意購買，惟有再出奇招，除以香味引動嗅覺，更配以與食品相關聲效，刺激聽覺。不少展商感市民已適應疫情，加上消費券周日(7日)發放，對銷情有信心；亦有不少展商續以急凍食品招徠，相信市民居家自煮已成習慣，亦須為「封區」儲糧準備。圖：蘇文傑

去年美食博覽場內有市民取得食物即時除口罩試食，貿發局副總裁張淑芬(圖)昨稱，「當然呼籲大家千祈唔好偷雞」，規例要求大家任何時間須佩戴口罩，並指各界均冀疫情快過，其中方法是「管好自己」。餐飲聯業協會會長黃家和籲參考去年博覽設試食專區，張淑芬則解釋，該些展覽單純是貿易展覽，按衛生當局指引設專區，但公眾展覽入場人數遠超一般貿易展覽，去年美食博覽也有37萬人次進場，須非常負責任確保市民安全和健康，亦須跟從會議展覽中心就公眾展不能設試食區，會加強人手在場內巡查。

取消試食，多少影響購物慾，擔心所購食品不合口味。去年首度參加美食博覽的展商「樂婷媽媽」因應去年場內禁食安排，在現場即煮所售雞煲，冀以香味招徠市民。創辦人梁小姐表示，去年銷售不俗，今年加碼播放「雞啼」聲音吸引參觀人士。該公司更提供場內折扣價，每日設10份1元優惠購買原價128元飽魚雞煲，而展會價亦僅售98元。她提到今年展位較去年大一倍，希望生意額也增一倍。