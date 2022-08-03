美食博覽續禁試食 貿發局籲勿「偷雞」 香味聲響刺激消費者聽覺嗅覺

為食一族年度最期待盛事，貿發局舉行的美食博覽將於下周四(11日)起一連五日在灣仔會展舉行。今年場內繼續不能試食，去年曾有人「偷雞」，局方呼籲大家守規矩。有展商對安排感可惜，認為有得試食消費者更願意購買，惟有再出奇招，除以香味引動嗅覺，更配以與食品相關聲效，刺激聽覺。不少展商感市民已適應疫情，加上消費券周日(7日)發放，對銷情有信心；亦有不少展商續以急凍食品招徠，相信市民居家自煮已成習慣，亦須為「封區」儲糧準備。圖：蘇文傑
去年美食博覽場內有市民取得食物即時除口罩試食，貿發局副總裁張淑芬(圖)昨稱，「當然呼籲大家千祈唔好偷雞」，規例要求大家任何時間須佩戴口罩，並指各界均冀疫情快過，其中方法是「管好自己」。餐飲聯業協會會長黃家和籲參考去年博覽設試食專區，張淑芬則解釋，該些展覽單純是貿易展覽，按衛生當局指引設專區，但公眾展覽入場人數遠超一般貿易展覽，去年美食博覽也有37萬人次進場，須非常負責任確保市民安全和健康，亦須跟從會議展覽中心就公眾展不能設試食區，會加強人手在場內巡查。
取消試食，多少影響購物慾，擔心所購食品不合口味。去年首度參加美食博覽的展商「樂婷媽媽」因應去年場內禁食安排，在現場即煮所售雞煲，冀以香味招徠市民。創辦人梁小姐表示，去年銷售不俗，今年加碼播放「雞啼」聲音吸引參觀人士。該公司更提供場內折扣價，每日設10份1元優惠購買原價128元飽魚雞煲，而展會價亦僅售98元。她提到今年展位較去年大一倍，希望生意額也增一倍。
展商：急凍食品備封區強檢
疫情持續，市民在家儲糧習慣要維持。主打印尼食品的復興貿易公司帶來新產品急凍食品「營仔」飯盒亮相展覽，銷售經理陳瑞芳坦言不設試食會有影響，但對產品有信心，「有得試食嘅話大家都會買」，又以炸香蕉、野菜炸豆腐這些傳統小食為例，相信消費者會較傾向試食後才購買。展期內每日12時及5時推出1元購買王牌產品巴東牛肉飯及巴東牛肉黃薑飯，2款飯盒各時段合共50份，若未能以一元搶購，會場價亦只售60元2盒、其他飯盒50元2盒，小食則約20元一盒，均約為建議零售價的八折。
美心集團亦帶來急凍食品品牌泰椰風參展，產品市務經理張浩賢指，疫情下對急凍食品有需求，目前已相對放緩，食肆幾近恢復正常營業，但相信消費者會延續在家自煮即食產品習慣，加上目前仍有圍封強制檢測措施，消費者也可儲糧備用，多個選擇。
公眾館430展商
美食博覽本月11日至15日舉行，連同家電．家品．博覽、美與健生活博覽及香港國際茶展，有近1,000家展商參展，較去年逾900家多，其中「公眾館」有430多家展商，局方指反映不設試食並不影響展覽吸引力，加上消費券本月7日派發，又有新開的會展站，形容有很多利好因素。