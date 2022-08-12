美食博覽首日旺丁旺財 市民：有消費券更闊綽

消費券加持下的美食博覽，購物氣氛高漲，愛「濕平」的女士夥拍三五知己一同入場血拼，坦言有消費券買得更闊綽；也有太太稱消費券以外，額外準備數千元來買參茸海味。不少展商表示首日展覽表現旺丁又旺財，銷售額望有去年雙位數增長。

圖：李睿哲

梁小姐、佩儀小姐、桃小姐及鳳小姐(大圖)一同入場掃貨，各人打算在美食博覽花2,000元左右購買鮑魚、花膠、響螺等，直言有消費券「買得開心啲」，更笑言「未買夠」，將繼續搏殺。何太則花了近千元消費券購買海參，並預備額外數千元購買參茸海味，指價錢吸引又可用消費券，更願意消費。