美食博覽首日旺丁旺財 市民：有消費券更闊綽

消費券加持下的美食博覽，購物氣氛高漲，愛「濕平」的女士夥拍三五知己一同入場血拼，坦言有消費券買得更闊綽；也有太太稱消費券以外，額外準備數千元來買參茸海味。不少展商表示首日展覽表現旺丁又旺財，銷售額望有去年雙位數增長。
圖：李睿哲
梁小姐、佩儀小姐、桃小姐及鳳小姐(大圖)一同入場掃貨，各人打算在美食博覽花2,000元左右購買鮑魚、花膠、響螺等，直言有消費券「買得開心啲」，更笑言「未買夠」，將繼續搏殺。何太則花了近千元消費券購買海參，並預備額外數千元購買參茸海味，指價錢吸引又可用消費券，更願意消費。
1元筍貨自然矚目，莫小姐和王小姐組隊參加1元鮑魚投籃遊戲，贏走300罐鮑魚。她們稱3日前已到會展通宵輪候，其中莫小姐指自己「玩親都輸」，對獲勝喜出望外，她們計劃「益街坊」送給親朋戚友。樂婷媽媽雞煲推出1元鮑魚雞煲，因多人輪候，提早派籌。
展商觀察首日入場情況和銷情感滿意。奇華餅家市場部經理劉兆鋒指，入場人數比想像中好，料銷售額較去年有雙位數增長，相信跟消費券和會展站開通有關。食品店「擊正」代表黃振家表示，首日入場人數已等於去年冬日美食展最旺一天，客人也願花錢。他解釋，相比「劈價產品」，新產品「焗焗雞」更受歡迎。
仍有人「偷雞」
今年續禁試食，但仍有人場內飲食。有偷偷試食月餅女士稱「始終想試過先買」，也有讓手抱小孩醫肚的家長指，完全禁飲食太苛刻，應設飲食區。