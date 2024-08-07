美食博覽首設「清真食品和飲品標誌」 展商：助宣傳清真飲食文化

暑假過了一半，大型活動續接踵而來。由香港貿發局主辦的美食博覽，下周四起於會展舉行，今年新設「清真食品和飲品標誌」，大量展商出售世界各地的清真食品；貿發局表示獲發標誌的參展商展前已簽署承諾書，政府部門亦會派員巡查。有出售清真食品的展商表示，標誌有助向市民宣傳清真食品，並對銷情有信心。 今年香港美食博覽於下周四(15日)至8月19日舉行，場內有約七百家展商，提供來自26個國家及地區的美食和飲品。今年續設「尊貴美食區」，市民持30元的「公眾館」票價，並加10元即40元可一併進入。美食區設七大主題區域，提供法式紅酒鵝肝、新西蘭國宴級帝王三文魚等精緻食物飲品，市民可在場內「食勻全世界」。

另外，美食商貿博覽連同美食博覽，共有超過90家展商獲得「清真食品和飲品標誌」，並會展示世界各地的清真食品，除泰國展商的炸紫菜和印尼展商的咖啡外，亦有日本三重縣的鯛魚、墨西哥的龍舌蘭仙人掌蜜等。 貿發局副總裁張淑芬表示，展商參展時須簽署承諾書，表明如展商本身已持清真食品認證，才可向大會申請標誌；如持標誌卻被發現未能履行要求，大會會追究涉事展商。張淑芬又指，當局關心展會推廣清真食品，故食安中心和食環署均會於活動期間巡查，相信持標誌的展商會嚴格遵守清真食品要求。