美食博覽 電腦通訊節 搶食暑假檔期尾胡 推一蚊鮑 佛跳牆 雪燕搶客 料生意增達兩成

暑假臨近尾聲，兩個性質截然不同的促銷活動，將接連出擊吸客吸金！一連5日的香港美食博覽先於今日開鑼，場內有「安記」一蚊鮑、「合泰海產」一蚊佛跳牆、「啖啖燕窩」一蚊椰香奶涷雪燕、「五豐行」一蚊玫瑰露等「賣大包」搶客；而尊貴美食區亦有多種特色美食，讓市民一如疫前邊行邊食邊買。至於「腦友」們則要稍等下周五(25日)舉行的香港電腦通訊節，而適逢電腦節20周年，大會將在4日展期中推出20份、僅售20元的手提電腦及手提電話等人氣電子產品供入場人士搶購。兩個展覽的參展商均對銷情感樂觀，其中有參展商預計生意較往年增一至兩成。

市民不用戴口罩、恢復場內試食，參展商可再次發揮創意，以獨特新奇的飲品和美食搶客。主要售賣松露醬的參展商Boscovivo銷售及市場總經理張先生表示，適逢可即場進食，攤檔推出了全港第一枝松露奶茶，「入口會有濃味嘅奶茶香，含住一陣就會有一陣松露香！」他表示奶茶是一種潮流名物，加上該產品融入中西元素，相信旅客和本地人都會為打卡而購買產品。張先生又指，放寬試食對市道影響非常大，市民會怕買後不合口味，「冇得試食可能買一兩件，試食完覺得啱就可能買七八件」，他相信試食為今年銷情帶來一成增長。另一參展商「安記」董事總經理潘權輝亦對銷情有信心，預計人流和銷情都會增加兩成，因會展站落成令市民「嚟得容易，走得方便」；加上可試食，「上年冇得試食，講幾分鐘點整點食，都係得幾個客買」對銷情影響大。潘權輝又認為，市道低迷的環境下，唯有令客人感到開心才可刺激消費，故「安記」以遊戲方式和100元任選3款產品的特價區推售。 多間展商推出一蚊產品，其中首日頭9位進場人士可用一元參加「安記」的遊戲；以每3人一隊，勝出組別即獲得500罐即食飽魚，其他組別則可獲150罐即食鮑魚！而「合泰海産」及「啖啖燕窩」分別推出一蚊佛跳牆(每日限10位)和一蚊椰香奶凍雪燕(每日20份)，「五豐行」一蚊玫瑰露酒(每日100支)等產品供市民搶購。