美食博覽 電腦通訊節 搶食暑假檔期尾胡 推一蚊鮑 佛跳牆 雪燕搶客 料生意增達兩成

暑假臨近尾聲，兩個性質截然不同的促銷活動，將接連出擊吸客吸金！一連5日的香港美食博覽先於今日開鑼，場內有「安記」一蚊鮑、「合泰海產」一蚊佛跳牆、「啖啖燕窩」一蚊椰香奶涷雪燕、「五豐行」一蚊玫瑰露等「賣大包」搶客；而尊貴美食區亦有多種特色美食，讓市民一如疫前邊行邊食邊買。至於「腦友」們則要稍等下周五(25日)舉行的香港電腦通訊節，而適逢電腦節20周年，大會將在4日展期中推出20份、僅售20元的手提電腦及手提電話等人氣電子產品供入場人士搶購。兩個展覽的參展商均對銷情感樂觀，其中有參展商預計生意較往年增一至兩成。
市民不用戴口罩、恢復場內試食，參展商可再次發揮創意，以獨特新奇的飲品和美食搶客。主要售賣松露醬的參展商Boscovivo銷售及市場總經理張先生表示，適逢可即場進食，攤檔推出了全港第一枝松露奶茶，「入口會有濃味嘅奶茶香，含住一陣就會有一陣松露香！」他表示奶茶是一種潮流名物，加上該產品融入中西元素，相信旅客和本地人都會為打卡而購買產品。張先生又指，放寬試食對市道影響非常大，市民會怕買後不合口味，「冇得試食可能買一兩件，試食完覺得啱就可能買七八件」，他相信試食為今年銷情帶來一成增長。另一參展商「安記」董事總經理潘權輝亦對銷情有信心，預計人流和銷情都會增加兩成，因會展站落成令市民「嚟得容易，走得方便」；加上可試食，「上年冇得試食，講幾分鐘點整點食，都係得幾個客買」對銷情影響大。潘權輝又認為，市道低迷的環境下，唯有令客人感到開心才可刺激消費，故「安記」以遊戲方式和100元任選3款產品的特價區推售。
多間展商推出一蚊產品，其中首日頭9位進場人士可用一元參加「安記」的遊戲；以每3人一隊，勝出組別即獲得500罐即食飽魚，其他組別則可獲150罐即食鮑魚！而「合泰海産」及「啖啖燕窩」分別推出一蚊佛跳牆(每日限10位)和一蚊椰香奶凍雪燕(每日20份)，「五豐行」一蚊玫瑰露酒(每日100支)等產品供市民搶購。
電腦節設六大主題 續推震撼價
至於電腦節，今屆展商數目有逾200間，提供約800個展位，佔地比去年大逾三成。場內有六大主題展區，涵蓋商業數碼轉型體育科技與電競、樂齡科技、綠色生活等。各個攤位亦會於展覽中推出不同類型的震撼優惠產品，如原價539元的打印機只售99元、1,399元的頭戴式耳機價格直接「斬半」、更有1折的$20元遊戲滑鼠供入場人士搶購。
另外，大會將向參展商收集優惠產品並作出補貼，其後於首日(8月25日)以震撼「激安」優惠，供當日首300名入場市民。當中有99元10K便攜式行動電源、10元3合1無線充電板等。展覽首日將向首300名入場市民按序派發「號碼籌」，持籌人士必須於指定時間前於會場內消費滿港幣$200，按「號碼籌」之時間及按次序前往「排隊區」，成功登記後可選購一件心水「激安」產品。
銷售網絡路由器參展商Linksys高級市場經理朱小姐指出，上屆電腦節人流已回復至疫前的七成，加上受惠於疫情的在家工作、網課安排；市民更著重網絡路由器的質素，去年銷情成歷年之冠；而Linksys今屆將推以99元出售5個原價1,199的雙頻路由器、檔內產品享300至1,000元折扣等優惠。對於不少市民外遊，朱小姐表示不太擔心影響銷情，更因而推出旅遊主題優惠，如消費滿一定金額送轉插熱水壺；以及出售Wi-Fi蛋等旅行產品，「或者會有好多市民外出旅遊，咁我哋就要食住上」，她相信，銷情起碼與去年持平甚至有輕微增長。參展商Republic of Gamers產品經理Kelvin亦預測銷情會增長兩成，又指社會經濟環境差未必會影響入場人士購買意欲，展內有不同價位的產品，且到訪者若需買電腦產品，性能會比價格更重要。