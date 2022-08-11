美食博覽2022│一文睇清 美食節必搶$1筍貨+最抵限定套裝+美食節月餅優惠

香港會議展覽中心將於8月11至15日舉行一連五日的美食博覽，同期亦會舉辦家電．家品．博覽、美與健生活博覽、茶展及中醫藥會議。本年博覽大會更以「生活新體驗．體驗新生活」為題，務求為公眾及業內買家帶來優惠的環球佳餚美食和新穎產品。
美食博覽2022優惠｜安記海味 1元「鮑魚當入樽」（展位：1C-D10）
美食博覽首日（11日）迎來50周年的安記海味將舉行「鮑魚當入樽」活動，頭10位入場人士即可參與。參加人士將分為5組，每2人一隊。最快把50隻鮑魚模型投入指定籃球架的組別，即可獲得300罐即食鮑魚系列，包括安記金牌溏心鮑魚、安記金蠔溏心鮑魚、安記花膠溏心鮑魚、安記鮑魚花膠佛跳牆、安記紅燒鮑汁花膠，其餘參賽者亦可每人獲得50罐即食鮑魚系列作安慰獎。
美食博覽2022優惠｜冠華食品「冠冠滋味包」（展位：1C-D32）
冠華食品將在首日（11日）上午11時以1元搶購價發售「冠冠滋味包」，各式迷你包裝零食，懷舊風情十足，包括果仁、乾果、涼果、脆口零食，方便攜帶又迎合不同口味。
美食博覽2022優惠｜一個不榴貓山王榴槤冰皮月餅（展位：1D-A18）
馬來西亞品牌一個不榴將於美食博覽首次發售多款產品，包括真正樹上熟貓山王冰皮月餅及果肉。展商高格行將於首日（11日）至13日以1元發售兩入裝貓山王榴槤冰皮月餅，每日限量30盒。
適逢一斤果醋今年25周年，於展商高格行消費的顧客更可以1元購買一斤果醋500ml裝醇釀蘋果醋；亦可選購300克裝哈美獅秘製薑汁蝦子麵 。兩款優惠皆為8月11日至13日限定，名額各30個。
美食博覽2022優惠｜樂婷媽媽鮑魚雞煲（展位：1B-A27）
本地健康急凍即食雞煲品牌樂婷媽媽以無添加激素雞配合自家秘製醬汁製作出香港人口味雞煲，今次美食博覽推出分量十足的1元鮑魚雞煲，展會期間每日下午1時限量推出10個。
美食博覽2022優惠｜壽桃鮑魚麵、長壽麵線禮盒 （展位：1E-A02）
壽桃牌將在每天開場帶來快閃1元優惠，包括壽桃鮑魚麵禮盒（12個裝）及長壽麵線禮盒（滋補當歸湯味），每日限量100份，先到先得。
美食博覽2022優惠｜增量韓國泡菜大王水餃 （展位：1B-A28）
香港源生股份有限公司推出1元泡菜大王水餃增量裝，一包分量重達1,050克。於展位消費後更可參加facebook抽獎活動，有機會免費獲得香港沙田凱悅酒店推出KAKAO Friends Happy Moment With Friends主題套房住宿體驗，價值約2,500元。
美食博覽2022優惠｜精選JD#脆格（展位：1D-B27）
歐洲食品有限公司將在展期帶來歐陸風味，展期每天首20名顧客可以1元搶購JD#脆格(精選)一件，同時亦可以20元 換購原價$78的80克裝意大利馬素尼蘑菇松露醬一件。
美食博覽2022優惠｜巴西豬手粒（展位：1A-C11）
香港飲食聯盟將於美食博覽「公衆館」設「BNFC美食一條街」，提供各國及本地多樣食材及美食。其中Gooday Productions Limited攤位將以1元發售原價25元的800克裝巴西豬手粒，每日限量100包。
美食博覽2022優惠｜VIAGGIO咖啡膠囊（展位：1B-E18）
東聯科技有限公司帶來Nespresso膠囊咖啡機適用的西班牙VIAGGIO咖啡膠囊，兩個尺寸共有12種口味。顧客可以在展覽期間到攤位以1元購買指定盒裝膠囊，每天限量30盒。
美食博覽2022優惠｜營仔即食飯盒（展位：1C-A12）
復興(香港)貿易有限公司在展會期間每日下午1時及6時，會以1元優惠價出售營仔即食系列飯盒，包括「營仔巴東牛肉飯」及「營仔巴東牛肉黃薑飯」，在家輕鬆享受東南亞風味美食。
美食博覽2022│最抵限定福袋套裝
不少參展商為了吸引顧客，更特設了不少美食節限定的優惠禮包或福袋，當中優惠眾多，大家萬勿錯過。
美食博覽2022福袋套裝│味珍味美食博覽限定！必買Dairy夏日限定獨家套裝
Dairy Momo牛與朋友陪大家風雨同路套裝 $100
套裝內有以下產品：
乳酸飲料（1L）1盒
霧島山麓牛乳（1L）2盒
軟牛乳飲品（1L）1盒
咖啡（200ml）2盒
宮崎日向夏柑橘乳酸飲料（200ml）1盒
Momo牛與朋友縮骨遮一把
美食博覽2022福袋套裝│Dairy沙灘Momo摺疊式旅行袋套裝
旅行袋套裝內有以下產品：
蘋果汁100%（200ml）2盒
橙汁 100% (200ml) 2盒
上多啤梨味牛奶(200ml) 2盒
香蕉味牛奶(200ml) 2盒
霧島山麓牛乳(200ml) 6盒
乳酸飲料(200ml) 6盒
蘋果味乳酸飲料(200ml) 2盒
咖啡 (200ml) 2盒
Dairy沙灘Momo摺疊式旅行袋一個
美食博覽2022福袋套裝│Dairy Momo牛大滿足購物車套裝 $250
購物車套裝內有以下產品：
乳酸飲料(1L) 1盒
霧島山麓牛乳(1L) 4盒
軟牛乳飲品(1L) 1盒
霧島山麓牛乳(200ml) 6盒
乳酸飲料(200ml) 6盒
蘋果味乳酸飲料(200ml) 2盒
橙汁 100% (200ml) 2盒
蘋果汁 100% (200ml) 2盒
士多啤梨味牛奶(200ml) 2盒
香蕉味牛奶 (200ml) 2盒
咖啡(200ml) 2盒
Momo 牛與朋友購物車一架
美食博覽2022福袋套裝│正官庄福袋
女神TOPUP 30條禮盒
野櫻莓汁 10包
蔘纖啫喱 10條
EVERYTIME高麗蔘精 2條
EVERYTIME HONEY 高麗蔘精 1條
特價：$460 原價：$921
美食博覽2022福袋套裝│壽桃茶記系列
壽桃的茶記系列，就正正希望可以把茶記風味帶回家，令大家隨 時隨地可以品嚐到茶記味道。套餐內有︰壽桃沙嗲牛肉麵、壽桃番茄牛肉通粉、壽桃番茄牛肉麵、 壽桃咖哩魚蛋車仔麵、壽桃炸醬生麵皇、壽桃武漢熱乾麵 以上產各一，現場更設有多款贈品。 產品數量有限，售/贈完即止。
會場優惠：$60/套 建議零售價：$98/套
美食博覽2022福袋套裝│壽桃橄欖油XO醬 鮑魚麵4個裝
壽桃鮑魚麵以極品鮑魚製成，蘊含鮮味精華，一試難忘。配以歐洲入口的橄欖油而製成秘製醬油，XO醬汁鮮美濃郁，口感極佳。入場巿民可憑場刊上的優惠券即以優惠價$20，換購壽桃橄欖油XO醬鮑魚麵4個裝一盒。產品數量有限，換完即止。** 需出示有關優惠券進行換購。** 每張優惠券只限換購一盒。
會場優惠：$20/盒 建議零售價：$52/盒
美食博覽2022福袋套裝│出前一丁滋味福袋套裝 會場推廣價︰$120
設計時尚的出前一丁麻布手挽袋，適合上班或購物時使用。而清仔陶瓷碟則印上可愛活潑的清仔圖案，精美實用，絕對是清仔粉絲們最愛。
套裝内有日清食品推介產品共10件︰
出前一丁北海道小麥粉麻油味即食麵（單包裝）1包
出前一丁北海道小麥粉豬骨湯味即食麵（單包裝）1包
出前一丁北海道小麥粉黑蒜油豬骨湯味即食麵（單包裝）1包
出前一丁北海道小麥粉麻辣鍋味即食麵（單包裝）1包
出前一丁東京醬油豬骨湯味即食麵（單包裝）1包
出前一丁北海道味噌豬骨湯味即食麵（單包裝）1包
出前一丁極辛豬骨濃湯味即食麵（單包裝）1包
福 韓辣味湯麵（單包裝） 1包
日清豐盛果實穀物麥片40克1包
KAGOME野菜生活100甘筍混合汁200毫升1包
美食博覽2022福袋套裝│合味道滋味福袋套裝 會場推廣價：$90
合味道戶外活動透明袋收納容量大，塑膠材質易於清洗，於戶外活動時使用更感方便。合味道海鮮味杯緣子設計精緻實用，是享用合味道杯麵時的最佳拍擋。
套裝內有日清食品推介產品共7件：
合味道鮮蝦鹽味（杯麵）1個
合味道鮮蝦豬骨湯味（杯麵）1個
合味道鮮蝦番茄濃湯味（杯麵）1個
日清拉王黑蒜油豬骨湯味（碗麵）1個
日清拉王辣豬骨湯味（碗麵）1個
日清拉王雞白湯味（碗麵）1個
日清湖池屋激辣魔薯香辣味薯片55克1包
美食博覽2022福袋套裝│超力50周年摺疊購物車 限定價：$350
摺疊購物車内包括：
鵝牌星洲炒米粉 400克、超力銀絲米粉(4片家庭裝)、超力銀絲米粉 - 金牌原味(5包裝)、超力快熟通心粉3款味各1以及超力醬爆杯5款味各1，先買先得，售完即止。
超力還有其他優惠套裝。
美食博覽2022│美食節月餅優惠
另外，中秋節快到，大家是時候購入月餅啦，無論送禮自用都適合。提醒大家一下，在美食節買月餅還會有驚喜優惠，真的抵盡全城！
美食博覽2022月餅│大班冰皮月餅美食節獨家優惠
買禮盒冰皮月餅
滿三盒送迷你四色月餅（原價：$329）
滿五盒送玲瓏四色伴官燕月餅一盒（原價：＄418）
買一盒禮盒裝冰皮月餅，即送「兩個裝冰皮迷你月餅」一包
憑美食博覽優惠小冊子內優惠；換購指定兩個裝冰皮迷你月餅$100/4包
美食博覽2022月餅│榮華月餅美食節獨家優惠
B.Duck 流沙奶黃迎月月餅盒
標準價$278 |會場價$175
十二肖「毅虎」月餅禮盒
標準價$298 |會場價$180
AHIRUNOPEKKLE航海曲奇禮盒
標準價$112 |會場價$89
Hello Kitty & Dear Daniel囍餅系列
標準價$36 |會場價$29
雙黃白蓮蓉3盒
總值$1134 |會場價$610/set
送兩包孖裝精選瘦肉臘腸/券
雙黃白蓮蓉＋流沙奶黃
總值$746 |會場價$410/set
送一包孖裝精選瘦肉臘腸/券
雙黃白蓮蓉月餅
標準價$378|會場價$216
流沙奶皇月餅
標準價$368 |會場價$213
雪彩繽紛
標準價$299 |會場價$164送一包仔裝冰皮月餅/券
貓山王榴槤冰皮月餅
標準價$348 |會場價$182
美食博覽2022月餅│美心月餅美食節獨家優惠
優惠1：凡惠顧每滿＄600 ，就可獲得獎賞卡1張，即抽即中獎，獎品如下：
獎品十分豐富
1)一套三盒美心月餅：流心奶黃月餅、流心四式月餅、拔絲蓮蓉月餅各一盒
獎品價值高至＄1,276!
2）翠園南非鮑魚（一盒）
即抽即中獎，勿失良機！
3） 東海堂 x SOU • SOU 花月賞味奶黃月餅中秋禮盒（一盒）
4） 美心拔絲蓮蓉月餅（一盒）
5）東海堂奶黃月餅(一盒）
6） 翠園瑤柱X0 醬（一樽）
7）美心 2022 年迷你珍藏版月餅套裝（一套）
8）東海堂 x SOU • SOU 餐盤組合（一套）
9）美心限量版保溫壺（一個)
10）美心限量版迷你暖心壺（一個)
11)翠園川麻辣椒油（一樽）
12）東海堂冰皮二人前（一包）（口味隨機）
13）美心冰皮二人世界（一包）（口味隨機）
14) 美心限量版環保袋（一個)
15）美心限量版購物袋（一個)
16）美心精緻小食(兩包/盒）
優惠2：購買 3 盒冰皮七星伴明月或粒粒初雪，送 1盒森雪果園冰皮禮盒
冰皮七星伴明月禮盒
1盒8個，楊枝甘露約 185 克，其餘每個約95克，共8種口味（每款口味各 1個）
零售價：$355/盒|特價：$230/盒|滙豐6折價：$213/盒
粒粒初雪冰皮禮盒
1盒16個，每個約 30 克（每款口味 1個)
零售價：$328/盒|特價：$213/盒|滙豐6折價：$196.8/盒
送1盒
森雪果園冰皮禮盒
1盒8個，每個約60克（每款口味2個)
零售價：$268/盒|特價：$174/盒|滙豐6折價：$160.8/盒
優惠3：購買3包冰皮二人世界，送1個限量版花花保冷袋•加送冰皮二人世界1包（任擇）
$108 購買3包冰皮二人世界
送1個限量版花花保冷袋
冰皮二人世界
1包2個，每個約 60克
零售價：$56/包|特價：$36/包|$108/3包（任擇口味）
美食博覽2022月餅│奇華餅家美食節獨家優惠
優惠1：角落小夥伴™音樂列車奶皇月餅福袋
（連環保袋及防UV兩傘）
＄188（價值$363）
優惠2：角落小夥伴™奶皇月餅福袋
（連微波爐碗及餐碟）
＄188（價值$364）
優惠3：奇華餅食福袋
（連賞月熊貓環保袋）
$100（總值$183.5）
優惠4：各款至尊月餅及嫁喜餅咭
一律8折*
美食博覽2022│預先下載近200張電子優惠券
大會今年繼續推出「8 月食．住．買」網頁，讓大眾緊貼最新的購物資訊及各種快閃優惠，大家可預先下載近200張電子優惠券，盡享各項精彩優惠。今次，本報更深入美食博覽，尋找更多抵買及好食的產品給讀者，讓各位可以提前做好功課，準備進入美食博覽時，瘋狂掃貨吧！門票由即日起發售早晚特定時間入場，更只需$10，相當優惠。
「8月食．住．買」網址：https://ecoupon.hktdc.com/food/
美食博覽2022│每日舉行幸運大抽獎
展會期間每日會舉行多買多賞幸運大抽獎。獎品包括五星級酒店住宿套票、護膚產品、各式美食及健康用品等。只要憑單一收據消費滿200元即可參與抽獎1次，每張收據上限抽獎5次，消費愈多，中獎機會愈大。
美食博覽2022｜3大展區開放日期
公眾館 (開放日期：8月11至15日)
尊貴美食區 (開放日期：8月11至14日)
貿易區 (開放日期：8月11至13日)