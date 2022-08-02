美食博覽2022｜下周舉行將不設試食　黃家和促設試食專區 即睇門票及入場時間

一年一度的美食博覽，將於下周四一連5日在灣仔會展舉行，屆時場內不能除下口罩，亦不設試食。黃家和指不可試食會影響生意，促請當局參考去年設試食專區的做法。

餐飲聯業協會會長黃家和在一個電台節目中，引述食物環境衞生署表示，容許試食會有風險，但他認為做法會影響參展商生意，不排除令展商數目減少，促請貿易發展局重新考慮，參考去年博覽設有試食專區的做法，容許已完成接種新冠疫苗及掃瞄「安心出行」二維碼的進場人士，可於專區內試食。