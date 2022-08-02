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2022-08-02 11:14:29

美食博覽2022｜下周舉行將不設試食　黃家和促設試食專區 即睇門票及入場時間

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美食博覽下周舉行將不設試食，黃家和促設試食專區。（資料圖片）

一年一度的美食博覽，將於下周四一連5日在灣仔會展舉行，屆時場內不能除下口罩，亦不設試食。黃家和指不可試食會影響生意，促請當局參考去年設試食專區的做法。

餐飲聯業協會會長黃家和在一個電台節目中，引述食物環境衞生署表示，容許試食會有風險，但他認為做法會影響參展商生意，不排除令展商數目減少，促請貿易發展局重新考慮，參考去年博覽設有試食專區的做法，容許已完成接種新冠疫苗及掃瞄「安心出行」二維碼的進場人士，可於專區內試食。

即睇美食博覽2022必搶食品

 

美食博覽2022詳情

展覽日期

2022年8月11至8月15日

地點

香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

    

美食博覽2022展館開放時間

日期

公眾館*

尊貴美食區

貿易館*

8月11日(星期四)

10:00 – 22:00

10:00 – 22:00

10:00 – 18:00

8月12日 (星期五)

(只開放予貿易買家**）

8月13日 (星期六)

10:00 – 17:00
 

(只開放予公眾*及貿易買家**)

8月14日 (星期日)

不作開放

8月15日 (星期一)

10:00 – 18:00

不作開放

不作開放

*公眾人士可持票入場參觀

每日展覽會關閉前45分鐘終止參觀人士進場

**業內買家登記時間: 8月11-12日上午9時30分至下午5時30分

、8月13日上午9時30分至下午3時30分
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