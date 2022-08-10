美食博覽2022｜明日開鑼 十大1元快閃優惠一文睇清

安記海味將在美食博覽首日(11日)舉行「鮑魚當入樽」活動，最快把 50 隻鮑魚模型投入指定 籃球架的組別，即可獲得 300 罐即食鮑魚。（貿發局圖片）

一年一度的美食博覽明日開鑼！由香港貿易發展局主辦，明日起一連5日於香港會展揭幕，並分為3個展區。適逢第二階段電子消費券剛於早前發放，九成展商支援至少一項電子消費券支付方式，以下為美食博覽十大1元快閃優惠，讓市民先睹爲快。

美食博覽2022優惠｜安記海味 1 元 「鮑魚當入樽」 （展位： 1C-D10 ）

美食博覽首日（11日）迎來50周年的安記海味將舉行「鮑魚當入樽」活動，頭10位入場人士即可參與。參加人士將分為5組，每2人一隊。最快把50隻鮑魚模型投入指定籃球架的組別，即可獲得300罐即食鮑魚系列，包括安記金牌溏心鮑魚、安記金蠔溏心鮑魚、安記花膠溏心鮑魚、安記鮑魚花膠佛跳牆、安記紅燒鮑汁花膠，其餘參賽者亦可每人獲得50罐即食鮑魚系列作安慰獎。

美食博覽2022優惠｜冠華食品「冠冠滋味包」 （展位： 1C-D32 ）

冠華食品將在首日（11日）上午11時以1元搶購價發售「冠冠滋味包」，各式迷你包裝零食，懷舊風情十足，包括果仁、乾果、涼果、脆口零食，方便攜帶又迎合不同口味。

美食博覽2022優惠｜一個不榴貓山王榴槤冰皮月餅 （展位： 1D-A18 ）

馬來西亞品牌一個不榴將於美食博覽首次發售多款產品，包括真正樹上熟貓山王冰皮月餅及果肉。展商高格行將於首日（11日）至13日以1元發售兩入裝貓山王榴槤冰皮月餅，每日限量30盒。

適逢一斤果醋今年25周年，於展商高格行消費的顧客更可以1元購買一斤果醋500ml裝醇釀蘋果醋；亦可選購300克裝哈美獅秘製薑汁蝦子麵 。兩款優惠皆為8月11日至13日限定，名額各30個。

美食博覽2022優惠｜樂婷媽媽鮑魚雞煲 （展位： 1B-A27 ）

本地健康急凍即食雞煲品牌樂婷媽媽以無添加激素雞配合自家秘製醬汁製作出香港人口味雞煲，今次美食博覽推出分量十足的1元鮑魚雞煲，展會期間每日下午1時限量推出10個。

美食博覽2022優惠｜壽桃鮑魚麵、長壽麵線禮盒 （展位： 1E-A02 ）

壽桃牌將在每天開場帶來快閃1元優惠，包括壽桃鮑魚麵禮盒（12個裝）及長壽麵線禮盒（滋補當歸湯味），每日限量100份，先到先得。

美食博覽2022優惠｜增量韓國泡菜大王水餃 （展位： 1B-A28 ）

香港源生股份有限公司推出1元泡菜大王水餃增量裝，一包分量重達1,050克。於展位消費後更可參加facebook抽獎活動，有機會免費獲得香港沙田凱悅酒店推出KAKAO Friends Happy Moment With Friends主題套房住宿體驗，價值約2,500元。

美食博覽2022優惠｜ 精選 JD# 脆格 （展位： 1D-B27 ）

歐洲食品有限公司將在展期帶來歐陸風味，展期每天首20名顧客可以1元搶購JD#脆格(精選)一件，同時亦可以20元 換購原價$78的80克裝意大利馬素尼蘑菇松露醬一件。

美食博覽2022優惠｜巴西豬手粒 （展位： 1A-C11 ）

香港飲食聯盟將於美食博覽「公衆館」設「BNFC美食一條街」，提供各國及本地多樣食材及美食。其中Gooday Productions Limited攤位將以1元發售原價25元的800克裝巴西豬手粒，每日限量100包。

美食博覽2022優惠｜ VIAGGIO 咖啡膠囊 （展位： 1B-E18 ）

東聯科技有限公司帶來Nespresso膠囊咖啡機適用的西班牙VIAGGIO咖啡膠囊，兩個尺寸共有12種口味。顧客可以在展覽期間到攤位以1元購買指定盒裝膠囊，每天限量30盒。

美食博覽2022優惠｜營仔即食飯盒 （ 展位： 1C-A12 ）

復興(香港)貿易有限公司在展會期間每日下午1時及6時，會以1元優惠價出售營仔即食系列飯盒，包括「營仔巴東牛肉飯」及「營仔巴東牛肉黃薑飯」，在家輕鬆享受東南亞風味美食。