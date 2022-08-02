美食博覽2022｜美食節門票＋入場安排 8月11日開鑼續不設試食

貿發局美食博覽下周四(11日)開鑼，其中展館「公眾館」一連五日舉行，有430多家展商參展，今年場內繼續不能試食，去年曾有人「偷雞」，貿發局副總裁張淑芬稱「當然呼籲大家千祈唔好偷雞」，大會安全措施要求大家任何時間佩戴口罩。去年有博覽設試食專區，張淑芬解釋，該些展覽單純是貿易展覽按衛生防護中心指引設專區，但提到公眾展覽入場人數遠超一般貿易展覽，去年美食博覽也有37萬人次進場，須非常負責任確保市民安全和健康，亦須跟從會議展覽中心就公眾展不能設試食區的責任。

主打印尼食品的復興貿易公司帶來新產品「營仔」飯盒亮相展覽，坦言不設試食會有影響，指對產品有信心，「有食嘅話大家都會買」，又以炸香蕉、野菜炸豆腐為例，這些較為傳統的食品，可能消費者會較希望試食後才購買，希望大家踴於嘗試。

美食博覽去年首禁場內試食，但依然首度參展的「樂婷媽媽」雞煲收穫不錯，今年再參展「添食」，創辦人梁小姐表示，今年除再續現場即煮冀以氣味招徠，加碼播放「雞啼」聲吸引參觀人士。

美食博覽2022門 票安排：

美食博覽「公眾館」、「貿易區」、家電．家品．博覽、美與健生活博覽門票及香港國際茶展：25元 連美食博覽「尊貴美食區」套票：40元

上午進場票：8月11、12及15日，中午12時前入場10元、同日參觀「尊貴美食區」追加15元

晚間進場票：8月11、12、13及14日，晚上6時後入場10元、同晚參觀「尊貴美食區」追加15元

傷健人士10元、同日參觀「尊貴美食區」追加10元

訪港人士票價20元

3歲或以下小童及65歲或以上長者免費入場

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