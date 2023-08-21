美食博覽2023｜美食博覽等5項展覽今晚閉幕　近48萬人次入場超2019年

在灣仔會展舉行的美食博覽最後一日，早上有大批市民排隊入場，不少市民帶同行李箱打算大手「掃貨」。有售賣鮑魚的參展商表示，至今每日平均有超過10萬元生意額，與去年差不多；又認為今年開放場內試食，對銷情有幫助，每次推出試食都大排長龍。亦有賣牛丸的展商表示，人流較預期多，形容市民的消費意欲旺盛，他今日將減價促銷。

市民最後一日選購減價貨 有市民到試食區排隊試食，亦不少市民拖著膠箱或手提行李箱，趁最後一日展期選購減價貨。有市民表示，麵類套裝便宜約四成，但由於還有其他東西要買，擔心買太多太重。亦有市民想購買海味等較貴價的產品，希望最後一日會減價。有市民則說，與朋友入場一同趁熱鬧，純粹為娛樂而非為了搶購，類似的項目已舉辦太多，不需要經常購買食品。 另外有商戶表示，對銷情尚算滿意，達到期望的8成，只是人流及消費意欲稍遜，沒有以前搶購的情況，也少了內地遊客，以本地客為主。他表示，今日會以成本價促銷，希望可以把貨品全賣掉，不需要搬回店舖。

參展商指優惠反應熱烈 下午兩時半已散檔內過半貨品 參展商香港仔昌記魚蛋在展期最後一日，原價20元一包的丸類，50元便會有4包。負責人蘇金泰表示，今日(21日)銷情較早幾天好，不少市民抱著掃平貨的心態進場。他又指，「我哋覺得無謂搬返啲貨返去，啲貨益街坊好過！」而市民對優惠反應非常熱烈，直至最後一日下午兩時半左右，已售出攤檔內過半貨品；直言沒想到反應如此熱烈，來年或會準備更多貨。 另一參展商啖啖燕窩負責人白小姐則表示，攤檔推出400元7樽鮮燉糖冰燕窩，而優惠亦成功吸引不少入場人士靠近攤檔，令銷情有所得益。

市民指 冰鮮貨、海味等產品減價幅度明顯 場內參展商割價，要錢不要貨，但有入場人士表示場內推出優惠的商戶萬裏挑一。進場人士陳小姐表示，在場內「割價」並不多，當中僅冰鮮貨、海味等產品減價幅度明顯，其餘乾貨產品的優惠並不高。她又提到，自己是看準最後一日優惠而入場的，「啲價位未夠吸引，最後一日優惠應該要多啲！」 不少入場人士離開時都會一抽二掕，但呂先生卻兩手空空離開會場。他笑言，並非冇買嘢，自己有用350元購買台灣食品。可是，他直言，「大部分都係維持返原本嘅價格，無last day嘅優惠的感覺」場內的產品及其價格均不能吸引他購買，故走了一圈便打算離開。而黃女士則花費了3,000多元購買食品，她指出，美食博覽的產品價格有比坊間價錢低逾數十元，價格尚可接受。她亦提到，不論是公眾館還是至尊美食區均有不少熟食攤檔，「朋友一齊行一齊食好開心！」直指自己非常享受氣氛如此熱鬧的活動。