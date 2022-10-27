美食嘉年華一連9日葵涌任買玩 4元入場逛逾290攤位兼睇騷

抗疫持久、機票又貴，廠商會周六起一連9日再於葵涌運動場辦「美食嘉年華」，冀讓入場人士買得又玩得開心舒暢。今屆有逾290個攤位，設4個主題區，包括新增的「日韓美食區」；入場門票更由5元下調至4元，但仍不准提供試食，廠商會指之前已積極爭取場內飲食，未能「解禁」盼市民諒解。
廠商會會長史立德表示，縱使疫情下舉辦大型戶外展會艱難，但為支持中小微企，會盡力籌辦振興經濟，並讓市民有多一個活動舒解身心。在經濟環境差，市民消費券也用畢情況下，他盼9日展期的銷售額和入場人次維持約1億元及15萬至17萬人次。在目前防疫規例下，美食嘉年華仍未可安排現場試食，他指已多次向當局反映，但未獲批准，冀市民諒解；又說下月的7人欖球賽運作情況，或可作為年底工展會防疫限制的參考，希望有機會解封，惟當局公布年宵市場不設乾貨和快餐攤位，對工展會內飲食安排可回復疫情前未敢樂觀。
至於日韓等國已開關，廠商會副會長施榮恆稱不擔心被外遊因素「搶客」，指目前機票價格水平仍然高企，外地仍有一定疫情爆發，若不幸外遊時確診也帶來麻煩，相信仍有部分市民會多等一些時間才外遊，續留港消費。
續有一元一折超筍貨
展商將在不同優惠時段推出「破抵價」折扣產品，包括一元及一折超筍貨，例如首次參展、賣東北米的展商，嘉年華首3天每日40份以1元出售原值30元重0.5公斤大米，展商市務主任陳喬宇指，今年首次參展，冀起宣傳效果，目標達到六位數字生意額。售馬來西亞和西班牙食品的展商則以88元賣值166元的福袋應市，助理市場經理鄧綺嵐表示，公司第二年參展，笑言自己消費券都用完，又感經濟環境一般，預料成績與去年持平。
美食嘉年華4大展區包括健康養生、休閒食品、餐飲用具和日韓美食，並有一系列工作坊、抽獎活動、攤位遊戲和歌舞表演歡迎入場人士。其中抽獎活動包括機票、名貴海味禮盒等。