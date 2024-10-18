美食嘉年華下周六葵芳開鑼 增賣酒攤位 展商：烈酒稅影響待觀察

快樂周末或因吃喝玩樂？廠商會主辦的「第11屆香港美食嘉年華」將於下周六(26日)舉行，續有大量至抵美食、家電產品供選購；另會每日大送限定產品如「熊貓奶茶」、啤酒及褔袋。今年首次增設攤位賣酒，適逢施政報告宣布調低部分烈酒稅，有參展商料600元以上烈酒未來售價會下降，但強調措施剛剛出台，故仍須計算成本變動對收益影響。

今屆美食嘉年華將於10月26日至11月3日，上午11時至晚上9時在葵涌運動場舉行，門票6元，活動晚上7時後免費入場。場內設有逾300個攤位，分布於5個主題展區，包括健康養生區、休閒食品區、餐飲用具區、Chill飲Chill食區，及為食Guide。展會期間，大會聯同各參展商推出過百項「破抵價」購物優惠，包括大量低至1折和1蚊產品；大會亦準備了近30場舞台表演、烹飪示範、攤位遊戲和不同主題的工作坊。