美食嘉年華下周六葵芳開鑼 增賣酒攤位 展商：烈酒稅影響待觀察

快樂周末或因吃喝玩樂？廠商會主辦的「第11屆香港美食嘉年華」將於下周六(26日)舉行，續有大量至抵美食、家電產品供選購；另會每日大送限定產品如「熊貓奶茶」、啤酒及褔袋。今年首次增設攤位賣酒，適逢施政報告宣布調低部分烈酒稅，有參展商料600元以上烈酒未來售價會下降，但強調措施剛剛出台，故仍須計算成本變動對收益影響。
今屆美食嘉年華將於10月26日至11月3日，上午11時至晚上9時在葵涌運動場舉行，門票6元，活動晚上7時後免費入場。場內設有逾300個攤位，分布於5個主題展區，包括健康養生區、休閒食品區、餐飲用具區、Chill飲Chill食區，及為食Guide。展會期間，大會聯同各參展商推出過百項「破抵價」購物優惠，包括大量低至1折和1蚊產品；大會亦準備了近30場舞台表演、烹飪示範、攤位遊戲和不同主題的工作坊。
除購物外，市民可在活動內「掃街」，為食Guide展區設50個熟食攤位，雲集過百款本地及環球地道美食；而新增的Chill飲Chill食區配以酒吧布置及多個打卡點，將售賣各式各樣的啤酒、紅白酒、氣泡酒、雞尾酒、日本清酒，以及各式佐酒小食。廠商會會長盧金榮指出，為配合特區政府發展盛事經濟，該會積極為「香港美食嘉年華」注入新元素，預料今年活動有20萬人次入場，生意額達1億元。
大派免費啤酒福袋
廠商會副會長施榮恆補充，適逢今年是廠商會90歲生日及國慶75周年，展期每天首90名入場人士將獲贈價值160元的福袋；大會每日晚上6時亦會免費派發100杯啤酒。另外廠商會聯同金茶王推出了限量版熊貓奶茶，並將在是次嘉年華送出8,000支予公眾人士，助推熊貓經濟。
首次參展的展商酒陶貿易除了出售澳洲橙花蜂蜜、野生鮑魚產品外，還有多支主打美酒，其中有白酒低至4折。釀酒顧問Jeff表示，公司旗下約600元烈酒產品未來或受惠於部分烈酒稅下調，但認為商戶需時計算成本變化，故零售價下降未必可在活動或短期內出現。
業界須鼓勵市民試不同酒類
另一參展酒商麥氏釀酒廠會出售以白蘭花調製的啤酒「白蘭」，負責人麥波表示對活動人流有信心，希望能夠每日出售過百杯啤酒。對烈酒稅變動衍生變化，麥波認為，「客人個肚並非無窮無盡，減稅令人選擇飲烈酒嘅機會大咗」，或影響平價啤酒的需求及銷情。他認為業界要鼓勵客人嘗試不同酒類，以減輕有人或轉試烈酒的影響。