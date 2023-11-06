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2023-11-06 04:30:31
日報

美食嘉年華結束 市民讚恢復熟食氣氛好

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美食嘉年華2023

闊別4年的「為食Guide」熟食區人山人海。(李朗僑攝)

隨疫情完結，香港大型活動亦逐步回復至疫情前規模。 一連九日的第10屆「香港美食嘉年華」昨天完結，有參展商表示今年銷情和去年相約，相信與市民用完消費券、經濟不好有關。另有市民表示，現場氣氛熱鬧，不單恢復熟食，選擇多樣又吸引，稱自己非常盡興。

第十屆香港美食嘉年華由香港中華廠商聯合會主辦，由10月28日起至11月5日在葵涌運動場舉辦，場內設超過300個戶外攤位，闊別4年的「為食Guide」熟食區亦回歸活動。

參展商︰無消費券刺激銷售額遜去年

參展商天龍的負責人陳先生表示，今年銷情比去年下跌一成，相信與市民早已用完消費券有關，「舊年活動啱啱好撞正派消費券，銷情較今年好好多」。他又提到，「以往我哋最尾嗰日幾好數(銷情不錯)」，推測與今年經濟不景氣，市民消費力亦較往年差有關。

另一出售丸類的參展商阿中丸仔，則認為銷情與疫情期間相若。負責人潘先生表示，「疫情過咗，少啲人喺屋企煮嘢食」，銷情沒有明顯上升。熟食攤方面，Wendy Gourmet Co.負責人何先生說，生意回復至疫情前的七至八成，惟活動設在戶外，「呢個星期天氣太好、太熱，少啲人買熱食」，一般到晚上才較多人買熟食；何先生認為今年銷情「未去到好好，但合格」。
 

美食嘉年華2023

林先生一家到場大手購入零食。

預500元 單買熟食已超額

昨是最後一日展期，加上周日，場內人山人海，其中林先生和太太一家大細擬到場大手購入零食。林先生表示，現場氣氛熱鬧，熟食選擇多樣又吸引，「原本只預用500蚊，點知淨係食嘢都唔止呢個數！」市民楊先生就認為，現場很多人，但通道並不夠闊落，常導致人流卡住，加上天氣炎熱更感侷促，希望大會明年改善。另外，他亦讚揚進食區數量充足，市民買了食物後不難找到地方享受用。

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