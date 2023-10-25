美食嘉年華 周六葵芳開鑼 晚7時免費入場 加時1個鐘撐夜經濟

即將踏入11及12月，又食又玩的活動接踵而來。其中一連9日的「第十屆香港美食嘉年華」將於周六(28日)揭幕，不少展商提供多款三折神秘福袋和低至四折優惠商品。響應政府刺激夜經濟，除晚上7時後免費入場外，今屆活動每日的開放時間將較以往延長1小時，即朝11晚9。有參展商認為措施有助提升活動氣氛，但直言人手勉強能夠應付延長營業時間。
香港美食嘉年華設「休閒食品區」、「健康養生區」、「餐飲用具區」等展區，逾300個攤位，涵蓋美食飲品、參茸海味、糧油雜貨、家電、廚房用具等。部分產品以低於四折發售，如原價798元的家典牌電炒鍋降至188元、原價138元一罐「龍寶牌鮑魚5頭(60克)」僅售48元等。
闊別4年的「為食Guide」展區將於今屆展會回歸，提供烤肉串、泰國船河、台灣胡椒餅等，過百款本地及環球美饌和街頭小食。嘉年華會有烹飪示範、攤位遊戲及舞台表演等項目。大會在每日不同時段會派發800份免費雪糕，並推出3項抽獎活動，獎品包括燕窩產品及海味禮盒等。
廠商會會長史立德表示，嘉年華橫跨萬聖節，並設「嘩鬼」巡遊等節慶活動，加上廠商會過去已建立一個良好的品牌，有信心可吸引不少內地遊客和港人入場消費。廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆則表示，廠商會預計嘉年華會有20萬人流入場，銷售額料有一成增長。施榮恆續指，若市民對延長營業時間反應熱烈，而展會商戶又願意，不排除會再延長營業時間。
對於延長營業時間，參展商普遍支持措施。出售佛跳牆等熟食的參展商鑫賽食品公司董事雷丹霞表示，措施有助提升活動氣氛，預計增加兩成銷售額；但她認為活動時間不宜再增長，因人手未能配合得到，「若活動做到(晚上)10點，員工收拾完都12點先走到」。
另一參展商迪高(香港)發展總經理張淑玲亦認同嘉年華開放至晚上9時最理想。她又提到，攤檔除有限量青海野生黑杞子和有機冷渣椰子油等1元產品外，另引入了鮮牛奶輕熟芝士新產品；相信延長營業時間、優惠和新產品能令銷情比往年增加兩成。