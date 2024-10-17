美食嘉年華｜10月26日開鑼　展商料烈酒稅影響短期未必出現

踏入年底，各個盛事接踵而至。由廠商會主辦的「第11屆香港美食嘉年華」將於下周六(26日)舉行，活動繼有大量至抵美食、家電產品供選購；另會每日送限定產品「熊貓奶茶」、啤酒及褔袋。適逢《施政報告》宣布減烈酒稅，有參展商預料600元以上的烈酒未來會下降售價，但強調措施剛剛出台，仍需計算成本變動對收益影響。
今屆美食嘉年華將於10月26日至11月3日，上午11時至晚上9時在葵涌運動場舉行，門票6元，晚上7時後免費入場。場內設有超過300個攤位，分布於5個主題展區，包括健康養生區、休閒食品區、餐飲用具區、Chill飲 Chill食區，及為食Guide。展會期間，大會聯同各參展商推出過百項「破抵價」購物優惠，包括大量低至1折和1蚊產品；大會亦準備了近30場舞台表演、烹飪示範、攤位遊戲和不同主題的工作坊。
除了購物，市民可在活動內「掃街」，為食 Guide展區設50個熟食攤位，雲集過百款本地及環球地道美食；而新增的Chill飲 Chill食區配以酒吧佈置及多個打卡點，將售賣各式各樣的啤酒、紅白酒、氣泡酒、雞尾酒、日本清酒，以及各式佐酒小食。廠商會會長盧金榮指出，為配合特區政府發展盛事經濟，廠商會積極為「香港美食嘉年華」注入新元素，預料今年活動有20萬人次入場，生意額達1億元。
大派啤酒福袋
副會長施榮恆補充，廠適逢今年是廠商會90歲生日及國慶75周年，展期每天首90名入場人士將獲贈價值港幣160元的福袋；大會每日晚上6時亦會免費派發100杯啤酒。另外廠商會聯同金茶王推出了限量版熊貓奶茶, 並將在是次嘉年華送出8,000支予公眾人士，助推熊貓經濟。
展商談烈酒稅影響
首次參展的展商酒陶貿易除了出售澳洲橙花蜂蜜、野生鮑魚外，還有多支主打美酒，其中有白酒低至4折。釀酒顧問Jeff表示， 公司旗下600元左右酒類未來或受惠於烈酒稅減少，但他認為商戶需時計算成本變化，故零售價下降或未必可在活動中或短期內出現。另一參展酒商麥氏釀酒廠，將出售以白蘭花調製的啤酒「白蘭」，負責人麥波表示對活動人流有信心，希望能夠每日出售過百杯啤酒。雖然預計活動期間銷情不會受到減烈酒稅而變化，但麥波認為「客人個肚並非無窮無盡，減稅令人選擇飲烈酒嘅機會大咗」 ，影響選平價啤酒的人數， 繼而衍生無法受惠於新稅制外，顧客群減少的問題。他認為業界要鼓勵客人嘗試不同酒類，從而減輕新酒稅影響。