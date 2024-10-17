美食嘉年華｜10月26日開鑼　展商料烈酒稅影響短期未必出現

踏入年底，各個盛事接踵而至。由廠商會主辦的「第11屆香港美食嘉年華」將於下周六(26日)舉行，活動繼有大量至抵美食、家電產品供選購；另會每日送限定產品「熊貓奶茶」、啤酒及褔袋。適逢《施政報告》宣布減烈酒稅，有參展商預料600元以上的烈酒未來會下降售價，但強調措施剛剛出台，仍需計算成本變動對收益影響。

今屆美食嘉年華將於10月26日至11月3日，上午11時至晚上9時在葵涌運動場舉行，門票6元，晚上7時後免費入場。場內設有超過300個攤位，分布於5個主題展區，包括健康養生區、休閒食品區、餐飲用具區、Chill飲 Chill食區，及為食Guide。展會期間，大會聯同各參展商推出過百項「破抵價」購物優惠，包括大量低至1折和1蚊產品；大會亦準備了近30場舞台表演、烹飪示範、攤位遊戲和不同主題的工作坊。