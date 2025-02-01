美麗華旅遊港人領隊上海遇車禍亡　工會指是資深人士多以自由身份帶隊(更新)

美麗華旅遊一個上海旅行團的香港領隊，昨日因旅遊巴在前往浦東機場期間發生交通意外，被拋出車外死亡。美麗華旅遊表示已尋求中旅社協助，安排為家屬特快換領回鄉證，以到當地善後。

旅遊巴浦東機場附近撞欄 拋出車外死亡

上海市公安局國際機場分局官方微博昨日(31日)通報，下午2時20分左右，S32高速浦東機場方向近機務區下匝道處發生交通事故。經初步調查，一名53歲沈姓男子駕駛旅遊巴至上址彎道時因操作不當碰撞道路圍欄，導致一名乘客跌至車外後死亡，車上另有2名乘客輕微擦傷。