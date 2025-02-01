美麗華旅遊港人領隊上海遇車禍亡　議員指據悉司機被扣留調查(更新)

美麗華旅遊一個上海旅行團的香港領隊，昨日因旅遊巴在前往浦東機場期間發生交通意外，被拋出車外死亡。旅遊界立法會議員姚柏良表示，據了解，涉事司機已被扣留協助調查。 旅遊巴浦東機場附近撞欄 拋出車外死亡 上海市公安局國際機場分局官方微博昨日(31日)通報，下午2時20分左右，S32高速浦東機場方向近機務區下匝道處發生交通事故。經初步調查，一名53歲沈姓男子駕駛旅遊巴至上址彎道時因操作不當碰撞道路圍欄，導致一名乘客跌至車外後死亡，車上另有2名乘客輕微擦傷。

美麗華旅遊總經理李振庭昨日向傳媒證實，死者是一名港人領隊，據知他是兼職。旅行社對於他不幸離世感到難過，正與家人聯絡協助處理後事，至於意外成因需當局調查，又指有為領隊買保險。美麗華旅遊今日表示已尋求中旅社協助，

家屬最快星期一可更換回鄉證，以到當地善後。現時家屬正等候上海當局通知認領遺體的安排，暫時未定出發日期。 旅遊業僱員總會理事長林志挺表示，死者年約50至60歲，曾加入工會，持有領隊及導遊牌照，屬於資深的業界人士，平時會以自由身份為旅行社帶隊或接待本地團。他稱工會有為會員購買20萬元平安保險，如核實死者的會籍仍有效，會協助索償。

文化體育及旅遊局對意外造成傷亡感到非常難過。局方說，知悉旅行代理商已向旅監局通報事件，旅監局會與旅行代理商密切跟進，照顧受影響團友並為離世領隊家屬提供一切可行協助。 入境處：積極跟進並按家屬意願提供可行協助 入境處表示獲悉事件後，已即時透過香港駐上海經濟貿易辦事處（駐滬辦）及旅遊業監管局了解情況，並與相關旅行社及當事人家屬取得聯繫，以提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與當事人家屬、駐滬辦、旅遊業監管局及相關旅行社保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

旅議會稱團友導遊司機無受傷 旅遊業議會發表聲明，指涉事是本月26日出發的華東6天旅行團，昨日回港前往機場途中發生交通意外，全團16人包括當地導遊和司機均沒有受傷，但領隊在意外中離世。旅議會表示，對意外造成傷亡感到非常難過，旅行代理商已向旅監局通報事件，旅監局會密切跟進，照顧受影響團友，並為離世領隊家屬提供一切可行協助。