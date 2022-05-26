群組擴大｜幼園一鄰班同學確診 太古麥當勞續增個案

鰂魚涌太古城中心麥當勞群組再擴大，本月13日爆疫當日多一名66歲婦人確診，她報稱當日約11時半到達，與11時26分離開、帶Omicron BA.2.12.1變異病毒株的64歲源頭女病人未有重疊。當局指，要再進一步了解新個案確實抵達時間，不排除她們進出餐廳時相遇面對面傳播。九龍塘幼稚園群組多一名不同班房學生確診，當局估計個案有機會因共用設施而感染。

本港昨增251宗個案，包括28宗輸入個案。由上環檢疫酒店「蘭桂坊酒店@九如坊」群組衍生的太古城麥當勞群組，再有食客確診。

居同區南豐新邨第9座的66歲婦人，本月13日偕兩名親友到場堂食，上周二(17日)出現病徵，同日快速測試結果呈陽性，其後一直留家，至近日經網上呈報確診。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，患者在網上填報周一(23日)檢測陽性，調查後發現早於上周二已首次檢測呈陽性，其同住丈夫暫呈陰性。

麥當勞疑現短距離空氣傳播

麥當勞群組至今有6枱9名食客和一名家居接觸者確診，機電工程署檢查通風系統後，發現空氣會從店外進入食肆大廳，流轉後再經廚房排出。由於在檢疫酒店完成檢疫後確診、屬源頭的64歲婦人，坐在近門口位置的長枱，當局相信是64歲婦人除口罩時排出病毒，繼而污染空氣並在餐廳造成短距離傳播。至於新增的66歲婦人，歐家榮稱患者報稱約11時半到達，實際時間仍待進一步了解，故不排除她與11時26分離開的64歲婦人相遇時感染。

爆疫課室環境樣本全陰性

九龍塘國際英文幼稚園羅福道校舍再有下午校學生確診，他周一放學後出現病徵，同日檢測陽性。他並非與早前4名下午校學生同班，並沒有共用課室，歐家榮指他們不是乘搭同一輛校巴，但由於課室在同層附近，不排除共用設施時有傳播。他又稱，同班如再有新個案，或須考慮與早前兩個有個案班別般建議停課。中心在早前爆疫課室採集的6個環境樣本，全部均呈陰性。

醫管局昨呈報兩宗死亡個案，分別78和90歲的男患者均有長期病患，第五波疫情累計9,159宗死亡個案，病死率0.76%。

居大埔、獲豁免檢疫的確診貨機機師，當局指暫未有新關連個案。國泰航空因應政府規定，將為抵港機組人員提供活動記錄程式，方便首7日醫學監測期間記錄個人行蹤和提交證明。另外，香港港麗酒店和海洋公園麗豪酒店下月初將成為指定檢疫酒店，本月底開放預約。