羽毛球教練涉偷拍9歲男童大解　九龍城法院開審

一名28歲、報稱羽毛球教練的男子容浩誠，被指於2022年多次在體育館男更衣室偷拍他人。案件今日(5日)在九龍城裁判法院展開審訊。被告否認四項窺淫罪。案情指，控方指，容浩誠於2022年8月14日、16日及17日，分別在香港兩個男更衣室及大角咀某體育館暗中拍攝他人；同月23日，他再被指在紅磡佛光街體育館偷拍一名年僅9歲的男童。事後，男童立即告知友人父親，並報警求助。警方同日到場拘捕被告，並檢取其手機。

男童錄影供述 大解驚見手機伸入廁格

庭上播放男童的錄影會面。片段中，男童憶述案發當日下午約3時，他在9樓男廁如廁時，突然有人走入左邊廁格。隨後，他見到一部藍色手機先從隔板下方伸入約十秒，再從上方伸入約十秒。男童受驚衝出廁格，卻發現左邊廁格空無一人，只見一名「頭髮似蘑菇頭」的男子在鏡前整理儀容。控方強調，涉案地點均屬市民合理期望享有私隱的地方。