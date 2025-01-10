習近平上月發表重要講話 夏寶龍：為港澳未來領航指向

習近平上月對澳門作出「三點期許」和「四點希望」，夏寶龍昨表示這些重要指示精神同樣適用於香港，希望港澳政府和社會各界牢記，主動識變求變、更好發揮一國兩制優勢，加強兩地互學互鑒和交流合作，並堅定不移維護安全和聚焦發展，把兩地「國際品牌」擦得更亮。

夏寶龍又指，習近平提出的一國兩制蘊含和平、包容、開放、共享的價值理念，揭示一國兩制的時代和世界意義，制度優勢在於符合各國投資者利益、獲國際社會普遍贊同，為推動全球治理提供了中國智慧和中國方案，愈發彰顯一國兩制的感召力，是對人類政治文明的一大貢獻。

李家超：積極推進北部都會區建設

特首李家超和部分司局長昨參與研討會香港分場，他指習近平早前的重要講話深刻總結「一國兩制」實踐經驗，彰顯中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針的堅定立場，為港澳未來發展和發揮「一國兩制」制度優勢指明方向。他指，港府會參考橫琴粵澳深度合作區發展的實踐和經驗，積極推進前海、南沙、河套以及北部都會區建設，推動特色產業發展，加快推進粵港澳大灣區市場一體化。