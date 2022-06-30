習近平出席回歸活動 料今午抵港 行程未公布

國家主席習近平將出席本港回歸25年慶祝活動和第六屆特區政府就職禮，料訪港活動今展開，但至昨晚仍未公布具體安排。據了解，若習近平親臨本港，今午將乘高鐵抵西九，之後會到科學園、會展及禮賓府出席見面會、晚宴等；而夫人彭麗媛亦會參觀西九戲曲中心。保安方面，警方連日在領導人可能到訪的地點加強巡查布防，包括封閉會展附近道路、檢查駛入保安區車輛。部分受邀出席活動人士陸續入住指定酒店「閉環管理」。

據多方消息指，若習近平伉儷親身訪港，今午將乘高鐵經西九龍站抵港，西九龍站昨繼續有大批警員把守；至於有傳習近平夫人彭麗媛將參觀的西九戲曲中心，早前已關閉至七一。科學園今日的「創科活動」亦是傳聞主席訪港行程之一，日前運輸署已公布附近下午2時至晚上7時有封路措施。舉辦升旗禮及慶祝酒會等回歸重點活動的灣仔會展，據悉領導人今日將於會展與香港和澳門特首、立法會、司法機構代表、駐港機構、紀律部隊見面及合照。警方昨凌晨封閉附近路段，設路障檢查駛經車輛，包括傳媒車輛；君悅酒店旁的停車場暫停時租車位，月租車輛入內須先通過安檢。港鐵會展站前往會展金紫荊廣場出口關閉、灣仔站往會展方向的行人天橋各通道有大批警員戒備，亦掛有「不得停留」指示，往天星小輪的天橋封閉，灣仔北巴士站停用。

部分受邀出席賀回歸活動人士昨起入住酒店閉環管理，包括候任特首李家超伉儷、獲邀訪港3日的澳門特首賀一誠、即將卸任的運房局長陳帆、公務員事務局長聶德權、基本法委員會副主任譚惠珠、終審法院首席法官張舉能、長江集團主席李澤鉅等入住灣仔君悅酒店。選委界立法會議員林筱魯昨接受檢測後表示，今日才須入住酒店「閉環」。據悉，部分人士昨先獲安排入住酒店作閉環管理，為準備今午及晚上出席見面會及晚宴，部分候任官員及立法會議員則今日入住酒店，準備出席七一升旗儀式及新屆政府官員就職禮。全國人大常委譚耀宗昨已入住酒店，稱暫獲通知今午2時許於大堂集合，乘車到會展，若領導人出席，有機會見面及合照，見面時或有交流，但相信待七一才發表正式講話。

有小學稱97名師生出席今明賀回歸活動，周一起已閉環管理。香港教育工作者聯會黃楚標學校校長黃錦良表示，活動迎接和歡送國家領導人到港，家長認同安排和十分支持，甚至為子女有機會參加感雀躍和高興。

另外，深圳保安日前已升級，料因領導人將從深圳乘高鐵來港。曾有領導人入住的五洲賓館，昨於入口展示「疫情防控封館，禁止入內」指示牌。深圳北站附近則未見水馬或鐵馬布防，僅有一般人員駐守及巡邏。而自周日(26日)起至7月2日期間，往深圳的高鐵列車乘客須接受二次安檢。同時，深圳日前亦頒下無人機「禁飛令」至7月3日晚上12時，稱以確保本港回歸25周年慶典活動安全順利舉行。